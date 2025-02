Startlist staffetta mista Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Giornata di vigilia a Lenzerheide (Svizzera) in vista della staffetta mista che aprirà ufficialmente i Campionati Mondiali di biathlon 2025. L’appuntamento clou della stagione preolimpica comincia come con la gara a squadre riservata a quartetti composti da due donne e due uomini, che percorreranno 6 chilometri (con due sessioni di tiro a testa) ciascuno nelle rispettive frazioni.

In palio dunque il primo titolo della rassegna iridata, con l’Italia che si presenta al via di questa gara da outsider per il podio schierando nell’ordine Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Gli azzurri dovranno superarsi per avere la possibilità di giocarsi una medaglia, sperando magari nel passo falso di qualche formazione più attrezzata.

La lotta per il successo dovrebbe riguardare Norvegia (con Laegreid e Johannes Boe a chiudere), Francia (con Simon e Jeanmonnot nelle frazioni femminili), Svezia (priva di Elvira Oeberg, ma con Ponsiluoma e Samuelsson in chiusura) e Germania (con Grotian ed il pettorale giallo Preuss in apertura), ma attenzione ad alcune outsider per il podio come Svizzera, Ucraina e Cechia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la composizione dei quartetti in gara, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta mista dei Mondiali di biathlon 2025. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MISTA MONDIALI BIATHLON

Mercoledì 12 febbraio

Ore 14.30 Staffetta mista dei Mondiali a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA STAFFETTA MISTA MONDIALI BIATHLON: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA MISTA MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY

1-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-2 g KIRKEEIDE Maren F

1-3 y LAEGREID Sturla Holm M

1-4 b BOE Johannes Thingnes M

2 SWE – SWEDEN

2-1 r MAGNUSSON Anna F

2-2 g OEBERG Hanna F

2-3 y PONSILUOMA Martin M

2-4 b SAMUELSSON Sebastian M

3 FRA – FRANCE

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JEANMONNOT Lou F

3-3 y PERROT Eric M

3-4 b JACQUELIN Emilien M

4 GER – GERMANY

4-1 r GROTIAN Selina F

4-2 g PREUSS Franziska F

4-3 y NAWRATH Philipp M

4-4 b STRELOW Justus M

5 ITA – ITALY

5-1 r AUCHENTALLER Hannah F

5-2 g WIERER Dorothea F

5-3 y HOFER Lukas M

5-4 b GIACOMEL Tommaso M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r BASERGA Amy F

6-2 g HAECKI-GROSS Lena F

6-3 y STALDER Sebastian M

6-4 b HARTWEG Niklas M

7 UKR – UKRAINE

7-1 r PETRENKO Iryna F

7-2 g DMYTRENKO Khrystyna F

7-3 y DUDCHENKO Anton M

7-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

8 CZE – CZECHIA

8-1 r JISLOVA Jessica F

8-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

8-3 y HORNIG Vitezslav M

8-4 b KRCMAR Michal M

9 BEL – BELGIUM

9-1 r LIE Lotte F

9-2 g CLOETENS Maya F

9-3 y LANGER Thierry M

9-4 b CLAUDE Florent M

10 FIN – FINLAND

10-1 r MINKKINEN Suvi F

10-2 g LEINAMO Sonja F

10-3 y SEPPALA Tero M

10-4 b HIIDENSALO Olli M

11 POL – POLAND

11-1 r SIDOROWICZ Natalia F

11-2 g ZUK Kamila F

11-3 y BADACZ Konrad M

11-4 b GUNKA Jan M

12 AUT – AUSTRIA

12-1 r STEINER Tamara F

12-2 g GANDLER Anna F

12-3 y EDER Simon M

12-4 b KOMATZ David M

13 BUL – BULGARIA

13-1 r HRISTOVA Lora F

13-2 g TODOROVA Milena F

13-3 y ILIEV Vladimir M

13-4 b TODEV Blagoy M

14 CAN – CANADA

14-1 r PARADIS Pascale F

14-2 g LUNDER Emma F

14-3 y PLETZ Logan M

14-4 b CONNELLY Zachary M

15 SLO – SLOVENIA

15-1 r KLEMENCIC Polona F

15-2 g LAMPIC Anamarija F

15-3 y FAK Jakov M

15-4 b PLANKO Lovro M

16 SVK – SLOVAKIA

16-1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

16-2 g KUZMINA Anastasiya F

16-3 y SKLENARIK Tomas M

16-4 b ISKHAKOV Artur M

17 EST – ESTONIA

17-1 r ERMITS Regina F

17-2 g KUELM Susan F

17-3 y SIIMER Kristo M

17-4 b ZAHKNA Rene M

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r TRAUBAITE Judita F

18-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia F

18-3 y FOMIN Maksim M

18-4 b STROLIA Vytautas M

19 ROU – ROMANIA

19-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

19-2 g CHIRKOVA Elena F

19-3 y FLORE Raul M

19-4 b PUCHIANU Cornel M

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F

20-2 g RAKISHEVA Aisha F

20-3 y AKIMOV Nikita M

20-4 b DARIN Ivan M

21 LAT – LATVIA

21-1 r VOLFA Estere F

21-2 g BENDIKA Baiba F

21-3 y BIRKENTALS Renars M

21-4 b MISE Edgars M

22 USA – UNITED STATES

22-1 r LEVINS Chloe F

22-2 g IRWIN Deedra F

22-3 y GERMAIN Maxime M

22-4 b WRIGHT Campbell M

23 MDA – MOLDOVA

23-1 r STREMOUS Alina F

23-2 g MAKAROVA Aliona F

23-3 y MAKAROV Maksim M

23-4 b MAGAZEEV Pavel M

24 GBR – GREAT BRITAIN

24-1 r PENDRY Shawna F

24-2 g DUPONT Chloe F

24-3 y CHRONICLE Matthew M

24-4 b BENSON Sean M