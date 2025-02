Biathlon, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali: gli azzurri saranno guardati dagli altri con diffidenza. Mai sottovalutarli!

I Mondiali di biathlon di Lenzerheide sono prossimi all’apertura, che avverrà nella giornata di domani con la staffetta mista. In questa gara, gli azzurri coltivano sicuramente ambizioni di medaglia. Non potrebbe essere altrimenti, visti i risultati pregressi. Cionondimeno, è evidente come l’assenza di Lisa Vittozzi rappresenti un handicap a cui far fronte. Per quanto brillanti in questo 2024-25, le seconde linee azzurre non sono in grado di fare la differenza quanto la trentenne di scuola friulana, ferma “ai box” in attesa di tornare in azione il prossimo anno.

In generale, se qualcuno si stesse chiedendo quale ruolo potrà recitare il movimento tricolore, la risposta è invero piuttosto semplice. Innanzitutto, allo scopo di comprendere la dimensione corrente dell’Italia, è doveroso soffermarsi su quanto conseguito durante l’inverno. Nella manifestazione iridata contano solo le medaglie, dunque il raffronto va fatto sui podi.

In campo maschile ne sono arrivati 3 in 14 gare individuali, tutti firmati da Tommaso Giacomel, peraltro impostosi nella mass start di Ruhpolding. Il ventiquattrenne trentino sarà la proverbiale mina vagante, poiché partirà in seconda fila in qualsiasi prova. Mai tra i favoriti, ma al contempo neppure battuto da chicchessia. In staffetta, i risultati affermano che Francia, Norvegia e Svezia sono indiscutibilmente superiori. L’Italia però è lì, assieme alla Germania, nella rincorsa alla top-3.

In ambito femminile, il piatto piange. Siamo a 0 podi su 14 competizioni, dinamica totalmente anomala se si pensa agli ultimi anni. Cionondimeno, Dorothea Wierer è arrivata due volte quarta e di biathlete al di sopra delle altre, in questa fase storica, proprio non se ne vedono. Le stesse Franziska Preuß e Lou Jeanmonnot, contendenti per la Sfera di cristallo, non forniscono alcuna impressione di superiorità. Pertanto, la veterana altoatesina sarà la più classica delle outsider, così come può esserlo la staffetta sparando bene. L’Italia parte come quinta forza in campo dietro a Francia, Svezia, Germania e Norvegia (non necessariamente in quest’ordine). Infine, nelle competizioni miste (a quartetti e a coppie) nulla è precluso a nessuno.

Ricapitolando, la sintesi della dimensione degli azzurri del biathlon ai Mondiali di Lenzerheide è semplice. Saranno le variabili impazzite, gli uomini e le donne che tutti guarderanno con diffidenza perché non devono e non possono essere sottovalutati, neppure in momenti poco brillanti. Fra giovani rampanti e vecchie volpi, qualche soddisfazione arriverà di sicuro.