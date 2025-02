Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Le ‘Mission: (im)possible’ dell’Italia del biathlon, puntata uno. L’oro nelle gare miste

Se l’Italia del biathlon fosse l’Impossible Mission Force – l’ipotetica sezione dei servizi segreti statunitensi capitanata dall’agente Jim Phelps (interpretato da Peter Graves) nella fortunata serie TV degli anni ’60-’70, poi resa famosa a partire dagli anni ’90 dai film con Ethan Hunt/Tom Cruise nel ruolo di protagonista – avrebbe tre missioni da compiere durante gli imminenti Mondiali di Lenzerheide 2025.

La prima è, in un certo senso, la più semplice. O sarebbe meglio dire, quella ad avere più chance di riuscita. La ragione è banale, poiché si tratta di un obiettivo che presuppone due possibilità per essere realizzato. Parliamo della medaglia d’oro in una gara mista, dunque con la prima opportunità nella giornata di mercoledì 12 (la staffetta a quartetti) e la seconda giovedì 18 (prova a coppie).

L’Italia, infatti, vanta un bilancio anomalo nelle competizioni aperte ad ambedue i sessi. Ai Mondiali, gli azzurri hanno conseguito ben 6 medaglie, nessuna delle quali però del metallo più pregiato. Una singolarità, perché il nostro Paese è l’unico fra quelli protagonisti in questo particolare tipo di gare a non aver mai primeggiato. Neppure a livello olimpico, giusto per calcare la mano, ma è bene restare nella sfera dei Mondiali.

Passi per Norvegia, Francia, Germania e la Russia dei tempi d’oro. Però pensare che anche Svezia e persino Repubblica Ceca (quando ancora si chiamava così e non Cechia) si siano portate a casa un titolo misto, mentre l’Italia sia ancora a zero, francamente stona. Non è un demerito degli atleti tricolore, sia chiaro, bensì una sorta di mancata congiuntura favorevole.

Delle quattro volte in cui gli azzurri si sono fregiati dell’argento, per tre volte sono stati i norvegesi e mettersi di traverso. In un caso, invece, sono stati i francesi a sbarrare la strada verso il gradino più alto del podio. A Lenzerheide, assisteremo al compimento di questa prima “Mission: impossible”? Le premesse non sono il massimo, soprattutto a causa dell’assenza di Lisa Vittozzi. Però, sappiamo come è fatto il biathlon. I risultati inaspettati, poi, sono sempre i più belli…