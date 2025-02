Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Ultimo giro di giostra per Johannes Bø, per uscire di scena in maniera sensazionale

Ultimo giro di giostra per Johannes Bø, dopodiché il trentunenne norvegese scenderà dal carrozzone del biathlon e si dedicherà alla famiglia, abbandonando lo spietato mondo dello sport agonistico per dedicarsi ad attività sicuramente più affini ai suoi desideri e meno esasperanti dal punto di vista morale. Prima di salutare la compagnia, c’è però l’opportunità di congedarsi con una fiammata di gloria.

Tutto dipende da quante medaglie d’oro individuali conquisterà il fenomenale scandinavo. Attualmente, se guardiamo ai Mondiali, è a quota 10. Una in meno di quelle conseguite da Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade, issatisi entrambi a 11 nell’arco delle rispettive carriere.

Se poi allarghiamo il campo ai grandi appuntamenti tout-court, includendo i Giochi olimpici, la somma diventa di 13 per Johannes, contro le 16 del connazionale e del francese (che ne ha aggiunta una a tavolino grazie alla tardivissima squalifica di Evgeny Ustyugov dai Giochi olimpici 2010).

Insomma, ogni (eventuale) oro individuale significherebbe tagliare un traguardo di rilievo per il più giovane dei fratelli Bø:

1 gli permetterebbe di eguagliare Bjørndalen e Fourcade nel ruolo di atleta più vincente in ambito mondiale;

2 gli consentirebbero di superarli, diventando in solitudine l’uomo più vincente nel contesto iridato;

3 vorrebbero dire pareggiare i rivali storici nel conteggio assoluto olimpico e mondiale;

4 lancerebbero Johannes a una quota mai vista in precedenza.

Per inciso, nessuno ha mai realizzato il Grande Slam (il successo in tutti e quattro i format individuali quando sono state messe in palio le medaglie). Tutti i citati si sono “fermati” a tre. Se mai il fuoriclasse di Stryn chiudesse calando il poker, uscirebbe di scena in maniera strepitosa. Dopodiché, gli unici giri di giostra a cui si dedicherà, saranno quelli dei suoi eredi…