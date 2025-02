Biathlon, tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia dei Mondiali. La prossima farà varcare al movimento azzurro la soglia degli “anta!”

Nella storia dei Mondiali di biathlon, l’Italia ha conseguito complessivamente 39 medaglie. Di esse, 18 sono state ottenute nel settore maschile, 15 in quello femminile e 6 sono giunte in competizioni miste. Al contempo, guardando il bottino sotto un differente punto di vista, 23 sono state partorite da gare individuali e 16 in quelle a squadre. Sul piano temporale, gli anni ’90 sono stati particolarmente prolifici per gli uomini, mentre le donne hanno raccolto a piene mani nell’ultimo decennio abbondante. A seguire vengono indicate tutte le medaglie iridate azzurre.

MONDIALI, TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA MASCHILE



ORO (7)

STAFFETTA (1990)

PATTUGLIA (1991)

ZINGERLE Andreas (1993, Individuale)

STAFFETTA (1993)

PATTUGLIA (1994)

PALLHUBER Wilfried (1997, Sprint)

WINDISCH Dominik (2019, Mass Start)

ARGENTO (4)

CATTARINUSSI René (1997, Sprint)

FAVRE Patrick (1999, Sprint)

CATTARINUSSI René (2001, Sprint)

HOFER Lukas (2011, Mass Start)

BRONZO (7)

WEISS Luigi (1979, Sprint)

PASSLER Johann (1985, Sprint)

STAFFETTA (1986)

CATTARINUSSI René (1996, Sprint)

STAFFETTA (1996)

STAFFETTA (1997)

CATTARINUSSI René (2000, Sprint)

MONDIALI, TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA FEMMINILE



ORO (5)

WIERER Dorothea (2019, Mass Start)

WIERER Dorothea (2020, Inseguimento)

WIERER Dorothea (2020, Individuale)

STAFFETTA (2023)

VITTOZZI Lisa (2024, Individuale)

ARGENTO (5)

WIERER Dorothea (2016, Inseguimento)

VITTOZZI Lisa (2019, Individuale)

WIERER Dorothea (2020, Mass Start)

VITTOZZI Lisa (2024, Inseguimento)

VITTOZZI Lisa (2024, Mass Start)

BRONZO (5)

STAFFETTA (2013)

STAFFETTA (2015)

OBERHOFER Karin (2015, Mass Start)

RUNGGALDIER Alexia (2017, Individuale)

VITTOZZI, Lisa (2023, Individuale)

MONDIALI, TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA NELLE GARE MISTE



ARGENTO (4)

COPPIE (2019)

STAFFETTA (2020)

STAFFETTA (2023)

COPPIE (2024)

BRONZO (2)

STAFFETTA (2019)

COPPIE (2023)