Sport invernali oggi in tv: orari 21 febbraio, programma, streaming

Oggi, venerdì 21 febbraio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sullo sci alpino con il week end atteso di Sestriere a tenere banco nella Coppa del Mondo femminile. Due giganti e uno slalom di scena sulle nevi italiane nel fine-settimana e oggi la prima gara tra le porte larghe. Le attese ci sono per Federica Brignone, che però non arriva bene a questo appuntamento per via di malanni di stagione che l’hanno fortemente debilitata.

Sul versante maschile, assisteremo alla prova cronometrata di discesa a Crans Montana (Svizzera), dove gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le misure al tracciato elvetico. Allargando gli orizzonti, da considerare l’inizio della tappa di Coppa del Mondo dello speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) e tanto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 21 febbraio

06.45 Pattinaggio artistico, Four Contintents: free program coppie d’artistico – Diretta streaming su Discovery+.

06.50 Freestyle, Coppa del Mondo a Beidahu (Cina): fase finale moguls – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Crans Montana (Svizzera): prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa Europa a Bjelasnica (Bosnia): superG maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Sestriere: prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Short track, Mondiali giovanili in Quebec (Canada): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki (Polonia): prima giornata – Diretta streaming dalle 18.30 su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

15.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Stoneham (Canada): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.