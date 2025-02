Sport invernali oggi in tv: orari 14 febbraio, programma, streaming

Oggi, venerdì 14 febbraio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di sci alpino con la gara maschile del gigante. Tra le porte larghe vedremo se Luca De Aliprandini e soci sapranno trovare confidenza con la neve di Saalbach (Austria). Compagine tricolore che spera di arricchire il proprio medaglie, fatto attualmente di 2 ori e 1 argento, dopo che una straordinaria Federica Brignone è andata a prendersi il metallo più pregiato in gigante.

Rassegna iridata che sarà anche a Lenzerheide (Svizzera) e parliamo di biathlon. Dopo l’antipasto con la staffetta mista, iniziano le prove individuali e saranno le ragazze della 7.5 km Sprint ad animare la scena. Dorothea Wierer è attesa tra le fila azzurre e si spera che le temperature “alte” non vadano a condizionare eccessivamente la gara. In primo piano poi la Coppa del Mondo di sci di fondo a Falun (Svezia) e il day-1 del World Tour di short track a Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 14 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 14 febbraio

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): HS134 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Short track, World Tour a Milano: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazioni sprint a tecnica classica uomini e donne – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo juniores a Oberhof (Germania): singolo femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.45 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): fasi finali sprint a tecnica classica uomini e donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Slittino, Coppa del Mondo juniores a Oberhof (Germania): doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.05 Biathlon, Mondiali a Lenzerheide (Svizzera): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.50 Freestyle, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Salto con gli sci, Mondiali junior a Lake Placid (USA): prova a squadre – Nessuna copertura tv/streaming.

20.05 Freestyle, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.