Sport in tv oggi (venerdì 28 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 28 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Motorsport con la disputa della prima giornata di prove libere a Buriram del Motomondiale. In Thailandia si comincia a fare sul serio e il confronto in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez sarà tra i temi. A Sakhir (Bahrain), invece, ultimo giorno di test per la F1 in vista dell’esordio nel Mondiale 2025 che ci sarà tra due settimane in Australia.

Allargando il discorso, saranno da seguire gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Kvitfjell (Norvegia) in particolare, dove le azzurre vorranno mettersi in mostra nella discesa. Attenzione poi anche alla tappa del World Indoor Tour d’atletica di scena a Madrid (Spagna) per quanto concerne l’atletica leggera. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 28 febbraio

03.00 Moto3, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

03.50 Moto2, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.45 MotoGP, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.30 Judo, Grand Slam a Tashkent (Uzbekistan): prima giornata (elimination round) – Diretta streaming su IJF.

07.00 Snooker, World Open: semifinali – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

07.15 Moto3, GP Thailandia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 F1, Test a Sakhir (Bahrain): terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.05 Moto2, GP Thailandia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.30 Skicross, Coppa del Mondo a Gudari (Georgia): fase finale – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 MotoGP, GP Thailandia: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Parigi: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di World Aquatics.

10.00 Sci alpino, Mondiali giovanili a Tarvisio: superG femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo ad Almaty (Kazakistan): moguls uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 WEC, 1812 km del Qatar: gara – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Combinata nordica, Mondiali: Mixed team salto con gli sci HS102 a Trondheim (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta mista categoria Youth – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Judo, Grand Slam a Tashkent (Uzbekistan): prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su IJF.

13.45 Golf, Cognizant Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Pattinaggio artistico, Mondiali giovanili a Debrecen (Ungheria): short program coppie d’artistico – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

13.30 Sci alpino, Mondiali giovanili a Tarvisio: combinata a squadre femminile – Diretta streaming su Fis Tv.

14.00 Tennis, ATP Dubai (Emirati Arabi Uniti): semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Salto con gli sci, Mondiali a Trondheim (Norvegia): HS102 femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta streaming dalle 19.00 su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

14.35 Ciclismo, Gran Camiño: terza tappa – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta mista categoria juniores – Diretta streaming su Discovery+.

16.15 Combinata nordica, Mondiali: Mixed team 4×5 km a Trondheim (Norvegia) – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Tennis, WTA Merida (Messico): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) sfruttando l’applicazione Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, ATP Santiago: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), sfruttando l’applicazione Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.00 Pattinaggio artistico, Mondiali giovanili a Debrecen (Ungheria): free program individuale maschile – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

18.00 Short track, Mondiali giovanili a Calgary (Canada): seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Tennis, WTA Austin (USA): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) sfruttando l’applicazione Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.50 Atletica, World Indoor Tour a Madrid (Spagna) – Diretta tv dalle 19.30 su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Calcio, Serie B: Südtirol vs Spezia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Alcione Milano vs Union Clodiense – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giana Erminio vs Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giugliano vs Turris – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga: Stoccarda vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Zebre vs Dragons – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina vs Lecce – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Panatinaikos – Diretta streaming su DAZN.

22.30 Golf, Palm Beach Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

02.00 Tennis, ATP Acapulco (Messico): semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

