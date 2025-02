Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2025: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 28 febbraio (a partire dalle ore 18.50) si disputerà l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. Sarà Madrid a ospitare l’atto conclusivo della manifestazione che ci ha tenuto compagnia durante l’inverno con nove appuntamenti, nella capitale spagnola andrà in scena il riscaldamento finale verso gli Europei Indoor e i Mondiali Indoor che animeranno il mese di marzo.

Catalin Tecuceanu sarà l’atleta italiano di riferimento da seguire in terra iberica: dopo aver rinunciato agli Assoluti, sarà impegnato sugli 800 metri contro lo statunitense Jonah Koech e i padroni di casa Alvaro De Arriba e Adrian Ben, al via anche Simone Barontini. Stessa distanza anche per Elena Bellò, mentre Federica Del Buono gareggerà sui 3000 metri.

La lussemburghese Patrizia Van Der Weken cercherà una stoccata sui 60 metri per spedire un messaggio alla nostra Zaynab Dosso, alla svizzera Kambundji e alla polacca Swoboda in vista della rassegna continentale. Elisa Molinarolo si cimenterà nel salto con l’asta, Ottavia Cestonaro gareggerà nel salto triplo, Vittorio Ghedina esordirà sui 60 ostacoli a livello internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa del World Indoor Tour (livello gold) che si disputa stasera a Madrid. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 19.30; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 19.30; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Venerdì 28 febbraio

18.50 Salto triplo maschile

19.00 400 metri maschile, finale B

19.10 60 ostacoli maschile, semifinali

19.25 60 metri femminile, semifinali

19.35 Salto con l’asta femminile

19.40 Getto del peso femminile

19.50 800 metri femminile, finale B

20.00 800 metri maschile, finale B

20.15 Salto triplo femminile

20.20 800 metri femminile, finale A

20.30 400 metri maschile, finale A

20.40 3000 metri femminile

20.55 1500 metri maschile

21.05 60 ostacoli maschile, finale

21.15 60 metri femminile, finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR A MADRID: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 19.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 19.30, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI A MADRID

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Simone Barontini (800 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Federica Del Buono (3000 metri)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Vittorio Ghedina (60 ostacoli)