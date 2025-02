LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: fari puntati su Tecuceanu e Barontini! Rientra Federica Del Buono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Madrid, tappa finale del World Indoor Tour Gold 2025. Ultima tappa del tour mondiale prima degli Europei indoor di Apeldoorn, a meno di una settimana dal via della rassegna continentale. Oggi a Madrid scendono in pista cinque azzurri già convocati per l’Olanda.

Negli 800 metri, Catalin Tecuceanu, primatista italiano indoor (1:45.00 nel 2024, 1:45.35 quest’anno), torna in gara dopo il successo a Torun e il secondo posto a Ostrava. Il miglior accredito è dello statunitense Jonah Koech (1:44.82), mentre sarà presente anche Simone Barontini, reduce dall’argento agli Assoluti indoor. Nel mezzofondo femminile, Elena Bellò, terza negli 800 tricolori di Ancona, cercherà di mettersi in evidenza, mentre nei 3000 metri rientra Federica Del Buono dopo aver saltato gli Assoluti a causa dell’influenza. Nel salto con l’asta, occhi puntati su Elisa Molinarolo, vicecampionessa italiana indoor e sesta alle Olimpiadi. Oltre agli azzurri in preparazione per Apeldoorn, a Madrid saranno in gara anche Ottavia Cestonaro, seconda nel triplo agli Assoluti, e il giovane Vittorio Ghedina, campione italiano U23 nei 60hs.

Tra le protagoniste a Madrid c’è la statunitense Chase Jackson, due volte campionessa mondiale, che ha accumulato 25 punti grazie a due vittorie ad Astana e Torun e un terzo posto a Karlsruhe. Un altro successo la metterebbe ulteriormente al comando. A contenderle il primato c’è la canadese Sarah Mitton, campionessa mondiale indoor, che ha vinto a Karlsruhe e chiuso terza a Torun. In caso di pari punti, il titolo andrebbe all’atleta con la miglior misura stagionale, attualmente detenuta da Mitton con il record nordamericano di 20,68m. Jackson, però, è in forma e ha recentemente migliorato il record USA con 20,24m a Torun. A sfidarle a Madrid saranno anche la svedese Fanny Roos e la portoghese Jessica Inchude, fresca di personale a 19,18m. Nel salto con l’asta femminile, la britannica Molly Caudery, già vincitrice a Karlsruhe e seconda a Lievin con 4,75m, punta a scalare la classifica generale, attualmente guidata dalla slovena Tina Sutej con 22 punti. Sfida serrata anche nel triplo femminile, con la cubana Leyanis Pérez Hernandez (argento mondiale indoor) e la slovena Neja Filipic, entrambe in corsa per il titolo. Pérez Hernandez ha vinto a Lievin, mentre Filipic si è imposta ad Astana.

Il triplo maschile, pur non essendo una disciplina a punteggio quest’anno, vedrà sfidarsi grandi nomi: il campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), l’argento mondiale indoor Yasser Triki (Algeria) e il cubano Lázaro Martínez, oro mondiale indoor 2022. Nei 60m ostacoli maschili, il duello è tra lo statunitense Darius Beard, vincitore ad Astana e New York, e il francese Wilhem Belocian, primo a Karlsruhe e secondo a Lievin. Assente il connazionale di Beard, Grant Holloway, il francese potrebbe ancora soffiare il titolo all’americano. Grande attesa anche per il confronto tra gli spagnoli Enrique Llopis, Asier Martinez e Abel Jordan. Nei 60m femminili, la lussemburghese Patrizia Van der Weken può assicurarsi la vittoria nel tour, attualmente condivisa con Jacious Sears e Zaynab Dosso, assenti a Madrid. Van der Weken ha trionfato a Ostrava e Karlsruhe, fermando il cronometro a 7.08. Tra le rivali, la spagnola Maria Isabel Perez, che ha appena stabilito il record nazionale a 7.15, e l’australiana Torrie Lewis, recordwoman oceanica con 7.14. Nei 400m maschili, lo statunitense Brian Faust cercherà di conquistare il titolo del World Indoor Tour. Il leader della classifica, l’ungherese Attila Molnar, vincitore a Belgrado e Ostrava, non gareggerà per malattia, lasciando a Faust un’opportunità d’oro. Attenzione anche agli spagnoli Oscar Husillos e Inaki Canal, pronti a brillare davanti al pubblico di casa.

Nei 3000m femminili, l’etiope Lomi Muleta, finalista olimpica dei 3000 siepi e vincitrice a Karlsruhe, può salire in testa alla classifica con un altro successo. A contenderglielo sarà la connazionale Birke Haylom, 19enne che ha riscritto il record mondiale U20 indoor con un incredibile 8:25.37 a Lievin. Nel 1500m maschile, il leader del tour, lo svedese Samuel Pihlstrom, può chiudere i giochi. Finalista mondiale indoor, ha vinto a Karlsruhe ed è salito sul podio a Ostrava e Torun. A sfidarlo, il francese Louis Gilavert, l’irlandese Cathal Doyle e il lussemburghese Charles Grethen. Nei 800m femminili, in gara la slovena Anita Horvat, argento europeo indoor, insieme alla spagnola Lorea Ibarzabal e alle etiopi Worknesh Mesele e Tigist Girma.

Si inizia alle 16.30.