Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist superG femminile, orari, streaming, italiane in gara

Proseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2025 in corso di svolgimento a Tarvisio. Nella località del Friuli Venezia Giulia ci attende un’altra prova veloce. Dopo le discese di ieri, infatti, oggi sarà la volta del superG femminile che andrà a consegnare altre medaglie pesanti.

La gara veloce prenderà il via alle ore 10.00 e ci permetterà di capire se le atlete azzurre saranno in grado di essere protagoniste sulle nevi di casa. Dopo la complicata discesa di ieri, per colpa del meteo, ci attende un superG tutto da vivere. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza Camilla Vanni (7), Sara Thaler (16), Ludovica Vittoria Druetto (28) e Ludovica Righi (29).

Come seguire l’evento in tv? Il superG femminile dei Campionati Mondiali juniores di Tarvisio non avrà copertura tv o streaming. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere nemmeno un secondo della manifestazione giovanile iridata.

PROGRAMMA MONDIALI JUNIOR 2025

Venerdì 28 febbraio

Ore 10.00 superG femminile

PROGRAMMA SUPERG MONDIALI JR: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta scritta: OA Sport

LA STARTLIST DEL SUPERG

1 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

2 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head

3 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

4 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

5 207009 WOERLE Emily 2005 GER

6 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

7 6296811 VANNI Camilla 2006 ITA Head

8 6537231 GROSDIDIER Tatum 2004 USA Rossignol

9 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

10 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

11 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

12 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

13 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

14 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

15 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

16 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

17 426485 SYLVESTER-DAVIK Pia 2005 NOR Atomic

18 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar

19 198475 BRAND June 2005 FRA Atomic

20 207039 REISCHL Antonia 2006 GER Head

21 56731 HERZGSELL Emilia 2005 AUT

22 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA

23 516855 WILLI Alina 2006 SUI Head

24 207013 SEEBACHER Lisa 2005 GER Head

25 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE

26 207057 SCHMELMER Isabella 2006 GER Head

27 6537250 KEANE Kaitlin 2004 USA

28 6296336 DRUETTO Ludovica Vittoria 2004 ITA Fischer

29 6296779 RIGHI Ludovica 2006 ITA Head

30 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR

31 507265 BACKLUND Liza 2004 SWE Head

32 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

33 108668 BOURGEOIS Amelie 2005 CAN Rossignol

34 108555 GRAY Zoe 2004 CAN

35 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

36 198620 SIMOND Margot 2007 FRA Dynastar

37 426461 JACOBSEN Christina 2004 NOR Rossignol

38 426525 BRUSETH Sienna Grande 2006 NOR Stoeckli

39 225842 BARTLETT Honor 2005 GBR

40 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

41 565542 BOKAL Ana 2006 SLO Atomic

42 108679 MARTIN Estelle 2005 CAN

43 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

46 225868 BLYTH Maisie 2006 GBR

47 705547 SROBOVA Veronika 2006 SVK

48 45539 SCHOERGHOFER Chiara 2007 AUS

49 45495 EVANS Abbey 2005 AUS

50 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

51 275060 Mc KENNA Eabha 2006 IRL

52 245090 POLANYI Lili 2004 HUN

53 565545 VUGA Dasa 2006 SLO

54 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU

55 805007 di CAMILLO Chiara 2004 ALB

56 595022 HABEN RIBEIRO Ariana 2005 POR

57 235435 NTOUSKOU Ourania Marina 2008 GRE

58 235438 ZIKOU Eleni 2008 GRE