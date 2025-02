Sport in tv oggi (venerdì 21 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 21 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a tenere banco. Sulle nevi di Sestriere, in Italia, inizierà un week end importante per la classifica generale. Federica Brignone, straordinaria protagonista ai Mondiali di Saalbach, riprende il cammino da leader della graduatoria, dovendo però fare i conti con malanni che l’hanno debilitata in avvicinamento al fine-settimana. A Crans Montana (Svizzera) prova cronometrata per gli uomini-jet.

Tanto tennis poi con i tornei di Doha, Rio de Janeiro e Dubai ad attirare l’attenzione degli appassionati, mentre nel tardo pomeriggio ci sarà l’esordio della Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda edizione della Nations League. Le azzurre sfideranno il Galles. Questo e tanto altro.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 21 febbraio

01.20 Superbike, Round Australia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 Superbike, Round Australia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.45 Pattinaggio artistico, Four Contintents: free program coppie d’artistico – Diretta streaming su Discovery+.

06.50 Freestyle, Coppa del Mondo a Beidahu (Cina): fase finale moguls – Diretta streaming su Discovery+.

08.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Soma Bay (Egitto): 10 km maschile – Diretta streaming sul canale Youtube World Aquatics.

09.00 Tiro con l’arco, Europei Indoor a Samsun (Turchia): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.55 Ciclismo, UAE Tour: quinta tappa – Diretta tv dalle 11.45 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+ dalle 09.55; SkyGo, NOW e su DAZN dalle 11.45.

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Crans Montana (Svizzera): prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa Europa a Bjelasnica (Bosnia): superG maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Sestriere: prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Soma Bay (Egitto): 10 km femminile – Diretta streaming sul canale Youtube World Aquatics.

11.30 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD dalle 16.00; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Calcio sorteggio ottavi Champions League – Diretta tv su Sky Sport 24 (200), in streaming su SkyGo, NOW, Amazon Prima e su UEFA Tv.

13.00 Calcio, ottavi Europa League – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA Tv.

13.00 Calcio, ottavi Conference League – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA Tv.

13.05 Ciclismo, Volta ao Algarve: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD dalle 16.00; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Sestriere: prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Tennis, WTA Dubai: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.

14.00 Short track, Mondiali giovanili in Quebec (Canada): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki (Polonia): prima giornata – Diretta streaming dalle 18.30 su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

15.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Stoneham (Canada): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Tennis, ATP Doha: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.00 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: SIS Roma vs Pallanuoto Trieste – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.15 Calcio femminile, Nations League: Italia vs Galles – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: ‘Ekipe Orizzonte vs Rapallo Pallanuoto – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Pineto vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Picerno vs Taranto – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Trento vs Pergottese – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Lecce vs Udinese – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Leicester vs Brenford – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Celta vs Osasuna – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Tennis, ATP Rio de Janeiro (Brasile): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL’UAE TOUR DALLE 9.55

LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 10.30 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA AO ALGARVE DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GALLES DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15