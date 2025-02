Italia-Galles oggi, Nations League calcio femminile: orario, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 21 febbraio (ore 18.15), inizia il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile. Al “Brianteo” di Monza, le azzurre sfideranno il Galles nel primo incontro del proprio girone della Lega A della competizione continentale. Le nostre portacolori fanno parte del Gruppo 4 che comprende, oltre alle gallesi, la Danimarca e la Svezia (argento olimpico).

Si tratta della seconda edizione di questa competizione: tre Leghe (A, B, C), gironi da 4 squadre, in palio le Finals (Lega A) e il meccanismo di promozioni e retrocessioni che determineranno la struttura delle Leghe per le qualificazioni europee al Mondiale 2027 in programma in Brasile.

Nella Lega principale (A), la prima di ogni girone va in semifinale (sorteggio il 6 giugno, gare di andata e ritorno il 22 e 28 ottobre; le finali il 26 novembre e 2 dicembre); la prima e la seconda si assicurano la permanenza. La terza va al play out (stesse data delle semifinali) con una seconda di Lega B (sorteggio il 6 giugno) e la quarta retrocede. Pertanto, le azzurre vogliono partire col piede giusto, dando seguito alla serie positiva che dura da 7 partite, con l’ultima sconfitta il 9 aprile 2004, quando le nostre portacolori sono state battute nelle qualificazioni agli Europei dalla Finlandia (2-1). Da quel momento, sono arrivati 3 successi e 4 pareggi.

La partita tra Italia e Galles, valida per il Gruppo 4 della Nations League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi al “Brianteo” di Monza (inizio ore 18.15) e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-GALLES NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 21 febbraio

Ore 18.15 Italia vs Galles al “Brianteo” di Monza – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-GALLES NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport