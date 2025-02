LIVE Italia-Galles, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre debuttano a Monza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Galles, Nations League calcio femminile in DIRETTA, sfida da vincere per la nazionale azzurra.

La Nazionale italiana di calcio femminile ritorna a giocare. Le calciatrici di Andrea Soncin sono pronte per la sfida contro il Galles valida per la UEFA Nations League 2025. Le azzurre quindi affronteranno a Monza il Galles, match a cui seguirà anche la partita con la Danimarca, pianificata per martedì 25 nella sfida di La Spezia.

L’occasione sarà utile per continuare l’ottimo percorso di crescita già costruito negli scorsi mesi. Il CT per la partita ha chiamato a rapporto ben 29 calciatrici, presente la novità Beatrice Merlo, assente dal Mondiale 2023. In lista anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte, tutte che per un motivo o per un altro sono ancora reduci da un periodo abbastanza positivo.

Le giocatrici gallesi, trentesime nel ranking FIFA, sono uscite sconfitte tutti i tre precedenti giocati con le azzurre, disputati rispettivamente nel 1978, nel 2018 e nel 2019, non segnando nessuna rete e subendone complessivamente dodici, due di questi siglati proprio da Girelli. L’Italia punta quindi ad una grande vittoria.

Le convocate

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Annamaria Serturini (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Galles, Nations League calcio femminile in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15 Buon divertimento!