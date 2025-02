Sport in tv oggi (sabato 1° febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Le discipline invernali proporranno sprint in tecnica classica a Cogne per lo sci di fondo, skicross a Veysonnaz, Europei di pattinaggio artistico con danza e uomini, snowboardcross a Beidahu e la prova della discesa maschile a Garmisch, speed skating a Milwaukee.

Riflettori puntati sul Sei Nazioni di rugby, con l’Italia che affronterà la Scozia, mentre ai Mondiali di ciclocross priva la gara elite femminile. Proseguono i tornei di tennis e di golf della settimana, poi come sempre il piatto con i campionati nazionali di volley, basket, pallanuoto, pallamano, rugby e il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 1° febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 1° febbraio

01.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Val St. Come (diretta streaming su Discovery+)

02.00 BASKET (NBA) – New Orleans Pellicans-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.45 CICLISMO FEMMINILE – Cadel Evans Great Ocean Road (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 05.00)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Giappone-Gran Bretagna (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

04.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Cina Taipei-USA (diretta streaming su SuperTenniX)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Bahrain Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

07.00 TENNIS – WTA 250 Singapore, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

07.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Beidahu, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Seefeld, HS109 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 JUDO – Grand Slam a Parigi, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Boi Taull (diretta streaming su Olympic Channel, Discovery+)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Cogne, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Seefeld, HS109 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento femminile in Val di Martello (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.05 CICLOCROSS (Mondiali) – Juniores femminile a Lievin (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Garmisch (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Austria-Finlandia (diretta streaming su SuperTenniX)

12.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Cechia-Corea del Sud (diretta streaming su SuperTenniX)

12.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Danimarca-Serbia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free dance a Tallinn (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.45)

12.00 RUGBY FEMMINILE (Latin Cup) – Benetton Treviso-Iberians Majadahonda (non è prevista diretta tv e/o streaming)

12.25 CICLISMO – Trofeo Andratx-Pollença (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

12.30 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Israele-Germania (diretta streaming su SuperTenniX)

12.35 CICLISMO – AlUla Tour, quinta tappa: AlUla Camel Cup Track-AlUla Camel Cup Track (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.35 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Svizzera-Spagna (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Croazia-Slovacchia (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Svezia-Australia (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS – WTA 500 Linz, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Cogne, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.05; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.05)

13.05 CICLOCROSS (Mondiali) – Under 23 maschile a Lievin (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 2)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 BIATHLON (Europei) – Inseguimento maschile in Val di Martello (diretta streaming su Discovery+)

14.00 SNOOKER – German Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.45; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.45)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Belgio-Cile (diretta streaming su SuperTenniX)

14.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Seefeld, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

14.30 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Francia-Brasile (diretta streaming su SuperTenniX)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Colorno-Vicenza, Padova-Lazio, Viadana-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Seefeld, 7,5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Venezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Padova (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – SPAL-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trapani-Potenza (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 TENNIS – ATP 250 Montpellier, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Scrivia (diretta streaming su Flima Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Posillipo-Catania, Pro Recco-Savona, Telimar-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.05 CICLOCROSS (Mondiali) – Elite donne a Lievin (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Scozia-Italia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Kiel (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Friburgo, Heidenheim-Borussia Dortmund, St. Pauli-Augsburg, Stoccarda-Borussia Moenchengladbach (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.45 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Sampdoria (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, gara (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.20; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.20)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Fulham (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Leicester (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Southampton (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Cassano-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-PSG (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Super League greca) – Panathinaikos-OFI Creta (diretta streaming su Como Tv)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Ferrara-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free program maschile a Tallinn (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.55; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.55; diretta streaming su Discovery+)

17.00 RUGBY FEMMINILE (Latin Cup) – Zebre Parma-Iberians Elche (non è prevista diretta tv e/o streaming)

17.00 JUDO – Grand Slam a Parigi, Final Block (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Judo Tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Mantova (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Perugia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Irlanda-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Busto Arsizio (diretta streaming su DAZN, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Lazio-Ancona, Rapallo-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Casalgrande Padova-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 GOLF (PGA Tour) – AT&T Pebble Beach Pro-Am, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05)

19.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Canada-Ungheria (diretta streaming su SuperTenniX)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Brixen (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Schio-Campobasso, Venezia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

20.00 SNOOKER – German Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Cremona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Padova-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Trieste-Tortona (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Talmassons (diretta streaming su VBTV)

20.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Milwaukee, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Como (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.55; diretta streaming su VBTV; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

21.10 RUGBY (Sei Nazioni Under 20) – Francia-Galles (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Atlanta Hawks (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 BASKET (NBA) – Utah Jazz-Orlando Magic (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

