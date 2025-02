Sport in tv oggi (martedì 18 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 18 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis di scena questa settimana. A Doha Matteo Berrettini sarà atteso dal difficilissimo primo turno contro il serbo Novak Djokovic, giocatore che il romano non ha mai battuto. In tabellone anche Luca Nardi, opposto al cinese Zhizhen Zhang. A Dubai vi sarà anche l’esordio di Jasmine Paolini, lei che l’anno scorso aveva trionfato in questo evento. Prima partita anche per i doppi Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, con la toscana quindi impegnata in due circostanze quest’oggi. Da non dimenticare il primo turno di Luciano Darderi a Rio de Janeiro.

Allargando gli orizzonti, sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) assisteremo alla 15 km Individuale femminile. Inizierà così la seconda settimana dei Mondiali 2025 di biathlon e l’Italia non potrà avere tra le sue fila Dorothea Wierer, fermata da problemi di salute. In primo piano il ciclismo con la seconda tappa dell’UAE Tour e in serata i playoff di Champions League di calcio con Atalanta e Milan in campo. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 18 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 18 febbraio

08.00 Tennis, WTA Dubai 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201) fino alle 19.15, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

(Paolini vs Lys 1° match e inizio programma alle 08.00 italiane)

08.00 Tennis, WTA Dubai 2025: primo turno doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201) fino alle 19.15, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

(Paolini/Errani vs Panova/Stollar 3° match e inizio programma alle 08.00 italiane)

10.05 Ciclismo, UAE Tour 2025: seconda tappa – Diretta tv dalle 10.45 su Eurosport 2 HD; in streaming dalle 10.05 su Discovery+ e dalle 10.45 su SkyGo, NOW e su DAZN.

Tennis, ATP Doha 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 19.15, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Zhang 1° match e inizio programma alle 12.30 italiane; Berrettini vs Djokovic 3° match non prima delle 15.30 italiane)

Tennis, ATP Doha 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 19.15, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Bopanna/Borges 3° match e inizio programma alle 12.30 italiane)

15.05 Biathlon, Mondiali 2025 a Lenzerheide (Svizzera): 15 km Individuale femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport 1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Volley femminile, Cev Cup 2025: Maritsa Plovdiv vs Novara – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

18.45 Calcio, Champions League 2025: Milan vs Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup 2025: Chieri ’76 vs Galatasaray – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Dellien 1° match e inizio programma alle 20.30 italiane)

21.00 Calcio, Champions League 2025: Atalanta vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League 2025: Bayern vs Celtic – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League 2025: Benfica vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 F1, presentazione collettiva squadre 2025 a Londra – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo, NOW e su skysport.it.