Champions League calcio oggi in tv: orari 18 febbraio, quali partite su Sky e TV8

Tutto pronto per le prime quattro sfide di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025, in programma stasera con fischio d’inizio tra le 18.45 (una partita) e le 21.00 (tre incontri). Si preannuncia una serata fondamentale per il calcio italiano, protagonista di una sfida ravvicinata con la Spagna nel ranking per avere una quinta squadra al via della prossima edizione della massima competizione continentale per club.

Oggi è il turno di Milan e Atalanta, mentre domani toccherà alla Juventus cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale (raggiungendo così l’Inter, oltre alle altre sette formazioni già qualificate dopo la League Phase). Obiettivo rimonta in casa per rossoneri e bergamaschi, dopo aver perso con una rete di scarto la sfida d’andata in trasferta rispettivamente contro Feyenoord e Club Brugge.

L’unico risultato disponibile per entrambe è ovviamente la vittoria, ma per evitare i supplementari (ed eventualmente i rigori) e ribaltare il doppio confronto sarà necessario imporsi con due gol di margine. Passaggio del turno vicino invece per Bayern Monaco e Benfica, che potranno permettersi anche un pareggio casalingo contro Celtic e Monaco dopo il blitz esterno dell’andata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle quattro partite odierne valevoli per il ritorno dei playoff di Champions League. Tutti gli incontri di oggi verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 18 febbraio

18.45 Milan-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Bayern Monaco-Celtic Glasgow – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Benfica-Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW.

