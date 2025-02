Dove vedere Berrettini-Djokovic in tv, ATP Doha 2025: orario preciso, programma, streaming

Matteo Berrettini comincerà domani, martedì 18 febbraio, il proprio percorso nel torneo ATP 500 di Doha: l’azzurro affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 3 del seeding, nella sfida del primo turno dei Qatar Open 2025 di tennis.

Sul Center Court si giocherà a partire dalle ore 12.30 italiane, ed il terzo match di giornata, che si disputerà in ogni caso non prima delle ore 15.30 italiane, vedrà fronteggiarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic: i due si affronteranno per la quinta volta sul circuito maggiore, e nei 4 precedenti ha sempre vinto il serbo.

La sfida tra Matteo Berrettini ed il serbo Novak Djokovic, del torneo ATP 500 di Doha, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO ATP DOHA 2025

Martedì 18 febbraio – Center Court

Dalle ore 12.30 italiane

Roman Safiullin (Russia)-Alex de Minaur (Australia, 2)

A seguire

Karen Khachanov (Russia)-Daniil Medvedev (Russia, 4)

Non prima delle ore 15.30 italiane

Matteo Berrettini-Novak Djokovic (Serbia, 3) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP DOHA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.