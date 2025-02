Sport in tv oggi (giovedì 13 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 13 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, l’atletica con il World Indoor Tour di Lievin, il basket con la Coppa Italia, gli sport invernali con i Mondiali di sci alpino, il calcio con l’Europa League, e tanto altro ancora.

Nel torneo WTA di Doha scenderanno in campo nel tabellone di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, alla ricerca delle semifinali, mentre in singolare, Matteo Arnaldi nell’ATP di Delray Beach e Lorenzo Musetti nell’ATP di Buenos Aires, cercheranno il pass per i quarti di finale.

Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) lo slalom gigante femminile: lo start della prima manche avverrà alle ore 09.45 e tra i 109 atlete al cancelletto di partenza ci saranno anche quattro azzurre, ovvero Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia e Lara Della Mea.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 13 febbraio

04.00 MotoGP, Test Buriram: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming

09.45 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 1a manche gigante femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 1a manche qualificazioni gigante maschile – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa Bardonecchia: superG femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Tennis, ATP Marsiglia: ottavi di finale – 13.30 Sky Sport Uno (fino alle 17.30), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

13.00 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 2a manche qualificazioni gigante maschile – Nessuna copertura tv/streaming

13.15 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 2a manche gigante femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Tennis, WTA Doha: quarti di finale (1° match alle 13.30 Errani/Paolini-Panova/Stollar) – Sky Sport Uno (fino alle 17.30), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

13.30 Ciclismo su pista, Europei Zolder: seconda giornata, sessione pomeridiana – Nessuna copertura tv/streaming

15.30 Combinata nordica, Mondiali junior Lake Placid: team sprint HS100 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Tennis, ATP Delray Beach: ottavi di finale (4° match dalle 17.00, non prima delle 24.00 Arnaldi-Tien) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

17.15 Combinata nordica, Mondiali junior Lake Placid: team sprint HS100 maschile – Nessuna copertura tv/streaming

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: ottavi di finale (4° match dalle 17.30, non prima delle 24.00 Musetti-Moutet) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

18.00 Basket, Coppa Italia: Trento-Reggio Emilia – Eurosport 1 HD, DMAX, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.15 Atletica, World Indoor Tour Lievin – 20.45 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.30 Ciclismo su pista, Europei Zolder: seconda giornata, sessione serale – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.45 Calcio, Europa League: Union SG-Ajax – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahçe-Anderlecht – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Midtjylland-Real Sociedad – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Ferencvaros-Viktoria Plzen – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

20.00 Combinata nordica, Mondiali junior Lake Placid: team sprint 2×4.5 km femminile – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Volley, Challenge Cup: Civitanova-SK Ankara – DAZN

20.45 Basket, Coppa Italia: Trapani-Trieste – Eurosport 1 HD, DMAX, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

21.00 Calcio, Europa League: Porto-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: AZ-Galatasaray – TV8, tv8.it, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Twente-Bodo Glimt – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: PAOK-FCSB – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Combinata nordica, Mondiali junior Lake Placid: team sprint 2×7.5 km maschile – Nessuna copertura tv/streaming