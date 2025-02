Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 13 febbraio (a partire dalle ore 18.15) va in scena la terzultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Si preannuncia una serata avvincente a Lievin (Francia), con tanti italiani desiderosi di mettersi in luce in questo tradizionale appuntamento in sala nel cuore dell’inverno, con vista verso gli Europei e i Mondiali Indoor che ci terranno compagnia nel mese di marzo.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti: l’argento olimpico sui 5000 metri farà il proprio debutto stagionale al chiuso dopo aver giganteggiato nelle corse campestri e si cimenterà sui 3000 metri, con l’intento di ritoccare il suo record italiano (8:41.72, ormai vecchio di tre anni) in una gara che si preannuncia stellare con l’oro mondiale indoor dei 1500 Freweyni Hailu e all’altra etiope Birke Haylom.

Leonardo Fabbri cercherà la svolta nel getto del peso dopo due opache uscite tra Ostrava e Lodz: il vice campione del mondo all’aperto proverà ad andare finalmente oltre i 22 metri. In gara anche Zane Weir, pimpante dopo il successo di Ostrava, e Nick Ponzio. Nel mezzofondo vedremo all’opera anche Catalin Tecuceanu sugli 800 metri insieme a Simone Barontini, mentre sui 1500 metri ci sarà spazio per Marta Zenoni (fresca di primato nazionale in questa specialità, 4:03.59) e Federico Riva.

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo si cimenteranno nel salto, Dariya Derkach nel triplo, Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro sui 60 ostacoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) che andrà in scena questa sera a Lievin. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) alle ore 20.45; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 20.45; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Giovedì 13 febbraio

18.15 Getto del peso maschile

19.40 400 metri femminile

19.45 800 metri maschile, finale B

19.55 800 metri femminile

20.00 Salto con l’asta maschile

20.05 60 ostacoli femminile, batterie

20.05 Salto triplo femminile

20.25 1500 metri maschile

20.30 Salto con l’asta femminile

20.45 3000 metri femminile

21.00 60 ostacoli maschile, batterie

21.00 Salto in lungo maschile

21.20 Miglio maschile

21.40 200 metri maschile, finale B

21.45 200 metri maschile, finale A

21.55 60 ostacoli femminile, finale

22.05 3000 metri maschile

22.20 800 metri, finale A

22.30 60 ostacoli maschile, finale

22.40 1500 metri femminile, finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR LIEVIN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 20.45, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 20.00.

ITALIANI IN GARA STASERA A LIEVIN

Nadia Battocletti (3000 metri)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Marta Zenoni (1500 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Dariya Derkach (salto triplo)

Simone Barontini (800 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Nick Ponzio (getto del peso)

Giada Carmassi (60 ostacoli)

Veronica Besana (60 ostacoli)

Elena Carraro (60 ostacoli)