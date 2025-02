LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: tornano i quartetti, Bianchi ci prova nel km da fermo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di ciclismo su pista, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.

Oggi la programmazione prevede le gare femminili dello sprint individuale (dalle qualifiche ai quarti di finale), inseguimento a squadre (dal primo turno fino alla finale) e l’eliminazione. Per quanto riguarda il campo maschile, invece, si passerà dalle corse a punti (dalle qualifiche fino alle finali) alle cronometro individuali nella 1km (dalle qualifiche alle finali) passando per l’inseguimento a squadre (che partirà dal primo turno e vedrà concludersi il ciclo con la finale come ultimo evento della serata).

Oggi aprirà le danze proprio un’azzurra. La prima a scendere in pista nelle qualifiche sprint femminili sarà Matilde Cenci mentre l’altra italiana in gara, Miriam Vece, sarà la 18esima. Per quanto riguarda la cronometro di 1 km, Stefano Minuta sarà chiamato a dare il meglio di sé prima di Matteo Bianchi, rispettivamente 12esimo e 20esimo nella start list.

Alzini, Consonni, Guazzini e Fidanza, quest’ultima dopo un oro stupendo ieri sera nella scratch battendo Wiebes, invece, si giocheranno un posto alle finali nell’inseguimento contro le britanniche nella terza heat mentre Boscaro, Favero, Galli e Lamon, il quartetto maschile impegnato nella stessa disciplina, sfiderà la Danimarca nella 4ª heat.

In serata spazio anche agli italiani Juan David Sierra ed Anita Baima, impegnati rispettivamente nella corsa a punti e nella gara ad eliminazione delle proprie categorie.

