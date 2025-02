LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: tanta Italia con Battocletti, Fabbri e Tecuceanu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Lievin (Francia), evento valevole per il World Indoor Tour 2025. Quest’oggi andrà in scena la settima delle none tappe previste nella stagione in corso del massimo circuito internazionale: l’attesa cresce e con l’avvicinarsi dei grandi eventi gli atleti cercheranno di affinare le prestazioni per arrivare al meglio in vista degli appuntamenti clou, Europei e Mondiali.

Parterre di assoluto rispetto quello di scena nell’Alta Francia. Da segnalare la presenza di alcune stelle internazionali come Miltiadis Tentoglou, Jakob Ingebrigtsen (nel miglio) ed Erriyon Knighton (sui 200) che renderanno davvero molto interessante la serata di domani. Tanta carne al fuoco anche per ciò che ci riguarda da più vicino: ben quattordici gli italiani al via quest’oggi. Debutto stagionale al coperto per l’argento olimpico in carica dei 10.000 metri Nadia Battocletti: l’azzurra sarà in gara nei 3000 metri.

Italia che potrà recitare un ruolo da protagonista anche nel getto del peso: Leonardo Fabbri è atteso a un riscatto dopo due uscite non esaltanti in una gara che vedrà al via anche Zane Weir e Nick Ponzio. Iscritte nel salto con l’asta sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo. Occhio a Federico Riva nei 1500 e a Dariya Derkach (al debutto stagionale) nel triplo. Curiosità nel vedere Catalin Tecuceanu e Simone Barontini negli 800, infine troviamo Marta Zenoni nei 1500 e il trio di ostacoliste (nei 60hs) formato da Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro.

