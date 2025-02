Speed skating, vittoria di Lollobrigida e podio di Ghiotto a Milwaukee. Top ten per Bosa sui 1000

Si apre in maniera trionfale per l’Italia la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: al Pettit National Ice Center di Milwaukee, negli Stati Uniti, si registrano in Division A la vittoria di Francesca Lollobrigida nei 3000, il secondo posto di Davide Ghiotto nei 5000, con Michele Malfatti ottavo, e la decima piazza di David Bosa nei 1000.

Nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida vince in 3:54.73, nuovo record della pista, a soli tre decimi dal record italiano, battendo la norvegese Ragne Wiklund, seconda a 0.13, e la neerlandese Joy Beune, terza a 1.13. In Division B quarto posto di Alice Marletti in 4:04.73 e 22ma piazza di Laura Lorenzato in 4:12.84.

Nei 5000 metri maschili si impone il norvegese Sander Eitrem in 6:04.74, che batte Davide Ghiotto, secondo a 2.09, ed il neerlandese Beau Snellink, terzo a 2.92. Ottava piazza per Michele Malfatti a 6.86, mentre in Division B Riccardo Lorello è quarto in 6:12.01, davanti ad Andrea Giovannini, quinto in 6:12.59.

Nei 1000 metri maschili successo dello statunitense Jordan Stolz in 1:06.16, il quale batte i neerlandesi Jenning De Boo, secondo a 1.17, e Kjeld Nuis, terzo a 1.28, Centra la top ten David Bosa, che termina 10° in 1:08.14, a 1.98, mentre in Division B Daniele Di Stefano è ottavo in 1:08.79, con Francesco Betti 15° in 1:09.54.

Nei 1000 metri femminili affermazione della nipponica Miho Takagi, prima in 1:13.56, che batte la padrona di casa statunitense Brittany Bowe, alla piazza d’onore a 0.67, e la neerlandese Antoinette Rijpma-De Jong, sul gradino più basso del podio a 0.88. In Division B quarta posizione per Giorgia Aiello col personale in 1:15.97.