Speed skating, Italia a Milwaukee per la Coppa del Mondo: c’è Arianna Fontana

Prende il via venerdì prossimo a Milwaukee, negli Stati Uniti, la quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. La Nazionale azzurra tornerà sul ghiaccio a una settimana dalla tappa di Calgary in cui Davide Ghiotto ha fatto registrare il nuovo record del mondo sui 10.000 metri.

La squadra tricolore guidata dal direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto insieme all’allenatore Matteo Anesi resta la stessa vista in Canada una settimana con la sola eccezione importante dell’aggiunta di Arianna Fontana. Questi dunque gli atleti a rappresentare l’Italia: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle).

“Abbiamo poca esperienza su questa pista ma l’obiettivo è senza dubbio provare a confermare i risultati dello scorso weekend – spiega il DT Marchetto -. La gara del Team Pursuit è per noi particolarmente interessante perché occupiamo la posizione di vertice nella classifica di Coppa del Mondo e in questo fine settimana ce la giocheremo contro norvegesi e americani. Ci teniamo a fare bene e le aspettative sono alte. Non avremo molto tempo per prendere confidenza con la pista ma ho fiducia nella squadra e daremo il massimo, come sempre”.

Queste le distanze in cui si cimenteranno gli azzurri:

500 maschili: Bosa.

1.000 maschili: Betti, Bosa e Di Stefano.

1.500 maschili: Betti, Di Stefano, Giovannini e Lorello.

5.000 maschili: Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti.

Team Pursuit maschile: Ghiotto, Giovannini e Malfatti.

Mass Start maschile: Di Stefano e Giovannini.

500 femminili: Pergher e Aiello.

1.000 femminili: Aiello.

1.500 femminili: Fontana, Lollobrigida e Luciani.

3.000 femminili: Lollobrigida, Lorenzato e Marletti.

Team Pursuit femminile: Fontana, Lollobrigida e Marletti.

Mass Start femminile: Lollobrigida e Marletti.

Mixed Relay: Fontana e Lorello.