Speed skating, nuova sfida per l’Italia a Milwaukee: Davide Ghiotto guida le fila del gruppo tricolore

Quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating all’orizzonte. Sull’anello di ghiaccio del Pettit National Ice Center di Milwaukee (USA), andrà in scena un tre-giorni che andrà a definire il quadro della situazione nell’ambito delle varie graduatorie di specialità. Da domani al 2 febbraio i pattinatori si daranno battaglia e le attese in casa Italia non mancano.

Davide Ghiotto è l’atleta più atteso. Reduce dallo straordinario record del mondo nei 10000 metri a Calgary (Canada), il vicentino vuol dar seguito al proprio incedere. Nello schedule di questo appuntamento saranno i 5000 metri e il team pursuit a vederlo protagonista. Terrà sicuramente banco la sfida con il norvegese Sander Eitrem nei 5 km, capace di battere Ghiotto su questa distanza a Pechino (Cina), senza dimenticare la conquista del titolo continentale Allround a Heerenveen (Paesi Bassi).

A questo proposito, potrebbe replicarsi una sfida tra Italia, campione del mondo in carica, e Norvegia nella prova dell’inseguimento a squadre, senza chiaramente sottovalutare l’Olanda e gli Stati Uniti, padroni di casa. A proposito di States, il fuoriclasse Jordan Stolz vorrà dare un’altra dimostrazione delle sue qualità straordinarie spaziando nelle distanze della velocità.

Occasioni per colpire il Bel Paese le avrà con le Mass Start, dove Francesca Lollobrigida si è presentata in questo 2025 in grande condizione e la coppia Andrea Giovannini/Daniele Di Stefano è sempre da tenere in grande considerazione. Lollobrigida poi, che nei 3000 metri, citando il secondo posto nella singola prova della rassegna continentale Allround, potrebbe davvero regalare qualcosa di speciale, non dimenticando mai il suo argento olimpico a Pechino nel 2022. Un round in cui rivedremo all’opera anche Arianna Fontana, presente nelle entry-list dei 1500 metri e nel Team-Mixed con Riccardo Lorello.