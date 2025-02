Slittino, la Germania batte l’Austria e fa suo il team relay dei Mondiali. Italia squalificata

La Germania si è aggiudicata il team relay dei Campionati Mondiali di Whistler (Canada). Sul budello della British Columbia la formazione teutonica ha concluso con il tempo complessivo di 2:50.361 (Julia Taubitz, Orlamuender/Gubitz, Max Langenhan e Degenhardt/Cheyenne) con 131 millesimi di vantaggio sull’Austria (Medeleine Egle, Steu/Kindl, Nico Gleirscher e Egle/Kipp).

Completa il podio il Canada padrone di casa con un distacco di 1.280 (Embyr-Lee Susko, Wandrope/Zajanski, Theo Downey e Podulsky/Allan) confermando come le prime due Nazioni abbiano davvero fatto una gara a sè.

Quarta posizione per gli Stati Uniti con un distacco di 1.593 dalla vetta, quinta per la Polonia a 1.736, sesta l’Ucraina a 2.764, quindi settima la Romania a 2.687.

L’Italia (che vedeva al via Sandra Robatscher, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer) è stata squalificata per un problema ad un cambio, mentre la Lettonia non ha completato la prova.