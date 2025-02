Doppietta tedesca nel singolo femminile dei Mondiali di slittino di Whistler, italiane lontane

Doppietta tedesca nella prova di singolo femminile valevole per i Campionati Mondiali di slittino 2025 in corso di svolgimento a Whistler (Canada). Sul tracciato della British Columbia abbiamo assistito ad una gara spettacolare ed emozionante con distacchi ridottissimi. Le prime 3 hanno concluso in appena 43 millesimi, mentre le prime 7 erano divise da meno di 2 decimi.

Da questo scenario è emersa la tedesca Julia Taubitz con il tempo complessivo di 1:17.206. Seconda al termine della prima manche (chiusa in 38.601 alle spalle di Emily Sweeney) nella seconda ha piazzato il miglior tempo (38.605) e non ha lasciato scampo alle rivali. Seconda posizione per la sua connazionale Merle Fraeble a 41 millesimi (38.619 e 38.628) mentre si deve accontentare del terzo posto la statunitense Emily Sweeney che, come detto, dopo aver piazzato un clamoroso 38.594 nella prima discesa, non ha replicato nella seconda, conclusa in 38.655.

Si ferma ai piedi del podio la padrona di casa Embyr-Lee Susko, quarta a 81 millesimi (38.653 e 38.654), mentre è quinta la svizzera Natalia Maag a 143 millesimi (38.713 e 38.636), davanti alla la statunitense Ashley Farquharson sesta a 147 (38.683 e 38.670).

Non va oltre la settima posizione l’austriaca Madeleine Egle a 194 millesimi (38.688 e 38.712) davanti alle due lettoni Kendija Aparjode (ottava a 243 millesimi) e Elina Ieva Bota (nona a 259), mentre completa la top10 la statunitense Summer Britcher a 260.

Deludente la gara per i colori azzurri. La migliore delle italiane è Sandra Robatscher che centra la 15a posizione a 483 millesimi dalla vetta, quindi 17 a Verena Hofer a 584 mentre è 21a Nina Zoeggeler, eliminata già nella prima manche.