Slittino naturale, dominio italiano a Umhausen: vincono Lanthaler, Clara ed i fratelli Lambacher!

Si chiude con un trionfo italiano il sabato della tappa di Umhausen (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2024-2025. I nostri portacolori hanno vinto tutte e tre le gare in programma. Florian Clara tra gli uomini, Evelin Lanthaler tra le donne ed i Lambacher nel doppio maschile.

La gara di doppio si trasforma in una doppietta italiana. Successo per i fratelli Lambacher. Matthias e Peter, infatti, hanno concluso con il tempo di 1:17.52 con 21 centesimi di margine sugli altri italiani, Tobias Paur e Andreas Hofer, mentre chiudono al terzo posto gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger a 62.

La classifica generale a questo punto vede i Lambacher a quota 495 punti a -45 dalla prima posizione di Pichler-Edlinger.

Nella gara di singolo femminile ennesimo trionfo per Evelin Lanthaler con il tempo di 2:28.00 (1:13.99 nella prima manche e 1:14.01 nella seconda) con un vantaggio di 67 centesimi sull’austriaca Tina Unterberger, mentre è terza la nostra Nadine Staffler a 2.34. Quarta l’austriaca Riccarda Ruetz a 2.5, quindi la tedesca Lisa Walch a 2.51, mentre è sesta la nostra Jenny Castiglioni a 3.14, quindi settima Daniela Mittermair a 3.41.

In classifica generale l’altoatesina sta scrivendo un vero e proprio monologo. Cinque gare e altrettanti successi con 500 punti e + 150 punti su Tina Unterberger, mentre è terza Riccarda Ruetz con 290 contro i 285 di Daniela Mittermair ed i 279 di Nadine Staffer.

Stesso spartito anche nel singolo maschile con Florian Clara che detta legge in 2:26.25 (1:13.06 e 1:13.15) con appena 5 centesimi sull’austriaco Michael Scheikl, mentre completa il podio un altro azzurro, Patrick Pigneter a 33. Quarta posizione per lo svizzero Stefan Federer a 1.07, quindi in quinta troviamo il nostro Fabian Brunner con un distacco di 1.66, mentre è sesto Alex Oberhofer a 1.70.

Con questo successo Florian Clara prova a scappare in classifica generale portando a 20 punti il suo margine di vantaggio su Michael Scheikl (430 contro 410), mentre è terzo Alex Oberhofer con 312 punti, quindi quarto Fabian Brunner con 259.