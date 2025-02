Sport invernali oggi in tv: orari 8 febbraio, programma, streaming

Oggi sabato 8 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. I Mondiali di sci alpino propongono la discesa libera femminile e l’ultima prova cronometrata della discesa maschile, mentre i Mondiali di slittino proporranno il singolo maschile nella tarda serata dopo la disputa dei doppi e del singolo femminile nella notte.

Da non perdere lo skicross in Val di Fassa, il quadro sarà completato dagli appuntamenti di Coppa del Mondo per bob, combinata nordica, salto con gli e il World Tour di short track. Fine settimana di riposo per lo sci di fondo, mentre il biathlon si prepara per gli ormai imminenti Mondiali

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 8 febbraio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 8 febbraio

00.40 SLITTINO (Mondiali) – Doppio maschile a Whistler, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

01.20 SLITTINO (Mondiali) – Doppio femminile a Whistler, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

02.20 SLITTINO (Mondiali) – Singolo femminile a Whistler (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

03.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Deer Valley (diretta streaming su Discovery+)

09.00 BOB (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Monobob femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Mondiali) – Terza prova cronometrata discesa libera maschile a Saalbach (diretta streaming su Discovery+)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Mondiali) – Discesa libera femminile a Saalbach (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile in Val di Fassa (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.30 BOB (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Bob a 2 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.30 SHORT TRACK – World Tour a Tilburg, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

14.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 femminile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

22.45 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile a Whistler, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

23.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 a squadre a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)