Slittino: Orlamuender/Gubitz sorprendono tutti nel doppio maschile ai Mondiali. Lontani gli italiani

Si apre con una gran sorpresa il Mondiale classico per lo slittino su pista artificiale. Andate in scena oggi, nella notte italiana, a Whistler, le gare riguardanti il doppio maschile che hanno visto gioire sì la Germania, ma con una coppia inaspettata.

Mai una vittoria in Coppa del Mondo in gara classica (quattro podi, dei quali uno proprio in Canada) per Orlamuender/Gubitz che sono riusciti a far saltare il banco con una gara perfetta. 1:16.53 il crono frutto di due run senza il minimo errore, medaglia d’oro meritatissima.

Alle loro spalle ecco i lettoni Bots/Plume, argento, staccati di 102 millesimi, mentre terzi sono i veterani teutonici Wendl/Arlt. A completare la top-5 troviamo le due coppie forse più attese: gli austriaci Steu/Kindl e gli altri tedeschi Eggert/Mueller.

In casa Italia rimontano due posizioni nella seconda run Nagler/Malleier che passano dal decimo all’ottavo posto a 378 millesimi dalla vittoria. Lontanissimi Rieder/Kainzwaldner, addirittura quattordicesimi.