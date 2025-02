Slittino: Max Langenhan trionfa nuovamente ai Mondiali. Dominik Fischnaller quarto

Lotta tutta tedesca nel singolo maschile ai Mondiali di slittino in quel di Whistler. Sul ghiaccio canadese l’eredità passa, forse definitivamente, da Felix Loch, che però è ancora a livelli altissimi nonostante i 35 anni, a Max Langenhan, che conquista il secondo titolo iridato a livello individuale (consecutivo dopo quello di Altenberg).

Lo spettacolo non è mancato, con la Germania che ha fatto la voce grossa: Lagenhan dopo una prima run super si è dovuto difendere dall’attacco del compagno di squadra, a caccia della storia (sarebbe stato il settimo trionfo, meglio anche di Armin Zoeggeler), ma la rimonta è valsa solamente l’argento, a 135 millesimi dalla vetta.

L’Austria deve accontentarsi della terza piazza di Nico Gleirscher, ad oltre due decimi, mentre Jonas Mueller, uno dei più attesi per la gara odierna, è solamente quinto.

In casa Italia performance eccellente di Dominik Fischnaller che non riesce però a centrare il podio: le medaglie distano due decimi per l’altoatesino che chiude però con una convincente quarta piazza. Più staccati Leon Felderer, diciannovesimo, e Alex Gufler, ventunesimo.