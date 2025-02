Slittino: niente medaglia per Voetter/Oberhofer, le azzurre sono quarte ai Mondiali. Vincono Egle/Kipp

Segue praticamente l’andazzo della stagione di Coppa del Mondo la gara del doppio femminile ai Mondiali di slittino 2025 in corso di svolgimento a Whistler, in Canada.

Le austriache Selina Egle e Lara Kipp hanno dominato fino ad ora la stagione, sono vicinissime a portarsi a casa anche la sfera di cristallo, nel frattempo possono gioire per l’oro iridato: sul ghiaccio nordamericano prima run devastante, seconda in gestione per trovare il trionfo in 1:17.724.

Alle loro spalle ecco le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che, con una disperata rimonta, hanno provato a ribaltare la situazione nella discesa decisiva (erano addirittura terze dopo la prima), ma si sono dovute fermare all’argento per 29 millesimi. Vicinissime anche le altre sorprendenti tedesche, Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo a 60 millesimi.

Spesso e volentieri quarte in stagione, quarte anche oggi le italiane Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Non arriva la medaglia per il duo altoatesino, mai veramente in lotta per il podio: legno senza troppe pretese per loro che distano 173 millesimi dalla vetta.