Skicross: nuovo leader! Deromedis 5° in gara-2 a Veysonnaz, ma balza in testa alla generale

Niente killer instinct per Simone Deromedis, che da oggi però guarda tutti dall’alto della classifica generale. Il fuoriclasse trentino ha mancato l’appuntamento con la big final in occasione della seconda gara valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, andata in scena sulle nevi svizzere di Veysonnaz. Un risultato importante, anche se leggermente amaro per l’azzurro, il quale ha approfittato solo in parte del passaggio a vuoto dell’ormai ex leader Florian Wilmsmann, uscito ai quarti.

Andiamo con ordine: dopo aver condotto degli ottavi con grande personalità, Simone si è reso artefice di un fantastico quarto di finale in cui ha fatto valere fin da subito la sua personalità, partendo benissimo dal cancelletto ed imponendo la sua forza dopo la struttura di partenza, arrivando alla prima curva per primo e rimanendo in testa per tutta la durata del tracciato. A farne le spese è stato proprio il già citato Wilmsmann che, nel tentativo disperato di risalire, ha dovuto salutare la gara chiudendo ultimo.

Più complessa la semifinale, dove è mancato proprio lo sprint nella prima sezione del tracciato. Un andamento opposto a quello di Reece Howden e Youri Duplessis Kergomard, velocissimi sugli sci, tanto da non lasciare alcuno spiraglio a Deromedis. Tuttavia, in occasione della small final, il detentore del titolo iridato ha ritrovato la grande confidenza in partenza, vincendo la finalina senza alcun patema, arrivando al traguardo davanti a Ryan Regez, Tobias Baur e Gil Martin.

A trionfare è stato il francese Duplessis Kergomard, autore di un magistrale ultimo atto in cui ha superato David Mobaerg dopo il primo intermedio, bloccandolo così al secondo posto. Significativa terza posizione poi per il canadese Jared Schmidt, di nuovo sul podio dopo più di un anno, precedendo il connazionale Reece Howden, quarto. Giornata no per Federico Tomasoni e Davide Cazzaniga, entrambi fuori al primo turno.

Dopo nove gare Simone Deromedis si trova al comando della classifica generale con 530 punti, quindici lunghezze in più rispetto a Wilmsmann, secondo a 515, davanti a Duplessis Kergomard, terzo a 485. La prossima tappa si svolgerà in casa, la prossima settimana, in Val di Fassa. C’è una leadership da difendere, con le unghie e con i denti.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKICROSS MASCHILE (TOP 10)

1 DEROMEDIS Simone ITA 100 16 80 29 60 20 80 100 45 530

2 WILMSMANN Florian GER 80 40 45 100 45 100 45 40 20 515

3 DUPLESSIS KERGOMARD Youri FRA 24 45 0 80 11 45 100 80 100 485

4 HOWDEN Reece CAN 50 29 100 17 100 0 0 60 50 406

5 FIVA Alex SUI 0 100 22 50 80 50 2 19 18 341

6 DRURY Kevin CAN 60 60 7 24 18 24 60 32 8 293

7 MOBAERG David SWE 26 0 60 0 32 26 20 45 80 289

8 AUJESKY Johannes AUT 19 36 15 60 50 18 24 22 17 261

9 KAPPACHER Adam AUT 11 100 10 18 16 3 40 29 13 240

10 BAUR Tobias SUI 45 11 16 40 19 29 16 20 36 232