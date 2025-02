Skicross, Simone Deromedis perde la vetta di Coppa del Mondo. Eliminazione precoce in Val di Fassa

Simone Deromedis ha perso la vetta della classifica della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. L’azzurro si era presentato in Val di Fassa al comando della graduatoria generale con 15 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e aveva firmato il miglior tempo di qualificazione, ma nella prima gara sul tracciato di Passo San Pellegrino è incappato in una dolorosa eliminazione ai quarti di finale.

Il campione del mondo ha faticato a fare scorrevolezza con i propri sci sulla neve del comprensorio di casa e al photofinish ha ceduto per un’unghia nei confronti dell’austriaco Johannes Rohrweck nella serie vinta dall’altro austriaco Johannes Aujesky: terzo posto ed eliminazione, nella classifica di tappa ha chiuso in nona posizione e ha conquistato 29 punti. Il trentino fatica a trovare continuità in questa annata agonistica, perché a grandi prestazioni (le vittorie in Val Thorens e a Veysonnaz, i secondi posti di Arosa e Reiteralm, la terza piazza di San Candido) affianca qualche risultato un po’ sottotono (due piazzamenti fuori dalla top-10 e due noni posti).

Poteva comunque andare peggio, invece Wilmsmann si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle degli svizzeri Ryan Regez e Alex Fiva, incamerando 60 punti. Il teutonico scavalca il nostro portacolori in vetta alla graduatoria, ma Deromedis si trova soltanto a sedici lunghezze di distacco dal suo principale avversario per la conquista della Sfera di Cristallo.

Il francese Youri Duplessis Kergomard, oggi quarto, si è portato a -40 dalla vetta, ma non si è qualificato per la gara-2 in programma domani (ore 12.10): in Val di Fassa sarà un nuovo duello tra Deromedis e Wilmsmann ad avere un peso determinante nella lotta per il trofeo.

Sul fronte femminile, invece, la canadese Marielle Thompson ha vinto con un grande finale, lasciandosi alle spalle la francese Marielle Berger Sabbatel e le connazionali Courtney Hoffos e India Sherret (in testa fino all’ultimo intermedio). Jole Galli non aveva preso parte alle qualifiche di giovedì e oggi era assente, la rivedremo in gara domani. Thompson è la nuova leader della classifica generale con 36 punti di vantaggio su Sherret.