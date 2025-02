Sci freestyle, Flora Tabanelli si consacra e vince la Coppa del Mondo di Big Air! Si sogna la generale

Flora Tabanelli continua a scrivere meravigliose pagine di storia dello sport tricolore e a esplorare territori sconosciuti al Bel Paese nello sci freestyle, regalandosi una delle gioie più auspicate dagli atleti che si prodigano nelle discipline invernali. La fuoriclasse emiliana ha infatti conquistato la Coppa del Mondo di Big Air con addirittura una gara d’anticipo rispetto alla conclusione naturale della stagione: al termine della prova di Aspen (USA), quinto evento dei sei in calendario, l’azzurra risulta insuperabile per tutte le avversarie.

La 17enne ha potuto mettere le mani sulla sempre affascinante e prestigiosa Sfera di Cristallo, il globo più ambito per chi si prodiga a livello agonistico sulla neve, per la prima volta in carriera: è la seconda italiana a riuscirci dopo Silvia Bertagna, ma nel 2018 questa specialità non era ancora inserita nel programma delle Olimpiadi. Il trionfo odierno ha dunque un peso specifico enorme ed è estremamente significativo in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, a cui la nostra portacolori parteciperà con grandi ambizioni.

Flora Tabanelli, reduce dal trionfo agli iconici X Games, si era presentata a questo appuntamento da solidissima leader della classifica generale con 320 punti, frutto della vittoria a Kreischberg (suo primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante), dei secondi posti a Chur e Klagefurt, del terzo posto a Pechino. Negli Stati Uniti d’America non hanno gareggiato le sue immediate inseguitrici: la cinese Liu Mengting (-104) e le svizzere Mathilde Gremaud (-118) e Sarah Hoefflin (-135).

Soltanto la tedesca Muriel Mohr (-138) poteva ancora matematicamente ambire al sorpasso, ma Flora Tabanelli è stata magistrale anche in questa uscita e ha blindato la Coppa del Mondo grazie al secondo posto con il punteggio di 175.25 (91.00 sul secondo salto e 84.25 sul terzo per migliorare l’iniziale 79.75). Si tratta del suo settimo podio in carriera (una vittoria, tre secondi posti, tre terzi posti), oggi la canadese Megan Oldham si è rivelata insuperabile e ha vinto con 183.75.

La nostra portacolori sale così a quota 400 punti, alle sue spalle restano Mengting Liu (216) e la finlandese Anni Karava (207, oggi terza con 85.50). Flora Tabanelli può sognare ancora più in grande, ovvero la Coppa del Mondo generale “park & pipe”: si tratta del trofeo assegnato a chi totalizza più punti tra Big Air, slopestyle e halfpipe. Quando mancano quattro gare al termine dell’annata agonistica (slopestyle a Stoneham e Tignes, Big Air a Tignes, halfpipe a Calgary), l’azzurra si trova al comando con 482 punti, davanti alla cinese Ailing Eileen Gu (400) e alla francese Tess Ledeux (390).

L’austriaco Matej Svancer ha vinto la gara maschile con 190.25 punti, precedendo il neozelandese Luca Harrington (187.75) e lo statunitense Konnor Ralph (183.75). L’europeo è il nuovo leader solitario della classifica generale con 20 punti di vantaggio sull’oceanico alla vigilia dell’ultima gara, in programma il prossimo 13 marzo a Tignes (Francia). Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora, era stato eliminato in qualificazione dopo che pochi giorni aveva vinto gli X Games con una prestazione maiuscola.