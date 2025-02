PIÙ FORTE DEL MAL DI SCHIENA! Jole Galli da antologia: prima vittoria in carriera in Val di Fassa!

Capolavoro assoluto di Jole Galli. L’azzurra ha conquistato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (la prima di sempre per un’italiana in questa disciplina), trionfando nella location più bella, quella amica della Val di Fassa, teatro della gara-2 valida per la competizione itinerante 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross. Un successo inseguito per tantissimo tempo, maturato in una condizione fisica oltremodo proibitiva dovuta da un fortissimo mal di schiena che l’ha costretta finanche a rinunciare alle qualificazioni per la gara-1.

La valtellinese, dopo aver superato brillantemente i quarti, si è ritrovata a battagliare in una semifinale difficilissima, dove ha dovuto fare i conti con Fanny Smith e con India Sherret. Se l’elvetica è risultata subito velocissima prendendo quota già dalla struttura di partenza, lo stesso non si può dire per la canadese Sherret che, malgrado il solido secondo posto nei primi due intermedi, è stata raggiunta con oculata calma dall’azzurra, lesta nell’attaccare in esterno alla curva beffando l’avversaria e tagliando il traguardo per seconda.

Poi, una volta arrivata all’ultimo atto, Galli ha utilizzato la testa, seguendo un modus operandi speculare a quello della semifinale. Ottimo il tempo di reazione, così come l’uscita dalla struttura iniziale, dove si è ritrovata nuovamente dietro Smith, anche in questo caso raggiunta a metà del tracciato sfruttando rampe e salti. Resistendo con le unghia e con i denti al ritorno della svizzera, l’atleta italiana è quindi arrivata al traguardo davanti a tutte, esplodendo in un pianto di gioia e commozione. Secondo posto poi per Marielle Berger Sabbatel, la quale ha beffato all’arrivo Smith; quarta invece la canadese Abby Mcewen, mentre la quotatissima Marielle Thompson ha dovuto salutare la gara ai quarti di finale.

Nella classifica generale Marielle Thompson resta al comando con 710 punti. Si avvicina la connazionale Sherret, al posto d’onore virtuale con 690 davanti a Daniela Maier, terza con 639. Jole Galli è invece sesta con 491.