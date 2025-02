Jole Galli scatena la sua gioia: “Non sapevo neanche se avrei potuto gareggiare…”

Jole Galli ha riscritto la storia dello sport italiano e in particolare dello skicross: l’azzurra vince per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo e per la prima volta un’italiana vince nel circuito maggiore in questa disciplina. Un successo ancora più speciale, visto che si gareggiava nello straordinario contesto della Val di Fassa.

Ai microfoni della FISI è emersa tutta la gioia e la soddisfazione dell’atleta azzurra nata in Svizzera: “Non sapevo nemmeno se avessi potuto gareggiare per il mal di schiena, ma sono incredibilmente contenta di aver vinto qui in Italia!” – le prime parole a caldo di Galli.

Prosegue l’italiana: “Devo ancora realizzare cosa ho fatto. Sapevo di essere veloce nella parte finale e ho continuato a spingere e ce l’ho fatta. Ho lottato ed è incredibile. Sì, qualche lacrima è caduta”.

Una giornata trionfale per lo skicross italiano, considerato che è arrivato il podio anche al maschile, con la seconda posizione conquistata da Simone Deromedis, che si è issato al comando della classifica generale grazie a questo piazzamento. Una domenica a dir poco stupenda in Val di Fassa.