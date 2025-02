Scozia-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

A chiudere il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 al Murrayfield di Edimburgo saranno i padroni di casa della Scozia e l’Irlanda. Una sfida interessantissima, con le due formazioni che sono uscite vincenti all’esordio e, dunque, sono in piena corsa per il titolo. La Scozia è l’outsider di lusso del torneo, mentre gli irlandesi puntano a bissare il successo di un anno fa.

I padroni di casa sono al secondo match interno dopo aver battuto l’Italia, ma ora sono chiamati a una vera e propria prova del nove contro i favoriti d’obbligo per il titolo. Vincere oggi significherebbe fare un passo importante nella lotta per il Sei Nazioni, mentre un ko ridurrebbe le aspettative per i britannici. Discorso simile per l’Irlanda, che ha battuto in maniera convincente l’Inghilterra a Dublino, ma sa che con una Francia fortissima nessun passo falso è permesso nel torneo.

Calcio d’inizio fissato al Murrayfield di Edimburgo alle ore 16.00 di domenica 9 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

