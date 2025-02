Pagelle Italia-Galles 22-15 rugby: Lorenzo Cannone domina, Allan e Capuozzo fanno la differenza

Si è conclusa da poco a Roma la sfida del secondo turno del Sei Nazioni 2025 per l’Italia, che ha sfidato il Galles. Una vittoria forse non netta nel punteggio per gli azzurri, ma una vittoria meritata, al termine di un match dominato quasi costantemente. Il Galles alla fine accorcia, ma la vittoria è giustissima. Ecco le pagelle.

PAGELLE ITALIA-GALLES

Tommaso Allan 8,5: “Sporca” la prestazione con due errori dalla piazzola, ma il 6/8 è fondamentale per mettere sotto pressione il Galles e gioca benissimo anche sul gioco aereo.

Ange Capuozzo 8: Segna l’unica, bellissima, meta dell’Italia ed è, quindi, decisivo. Mezzo voto in meno perché i gallesi lo mettono nel mirino in difesa e soffre.

Juan Ignacio Brex 6,5: Non si vede molto, rispetto al passato, ma è concreto soprattutto in difesa.

Tommaso Menoncello 6,5: Come Brex poco presente nel gioco offensivo, ma si nota con un gran placcaggio a inizio ripresa.

Monty Ioane 7,5: Un paio di belle iniziative nel primo tempo, bene sui palloni alti, ma è nel secondo tempo che cresce tantissimo.

Paolo Garbisi 8: Buona partita, soprattutto con i calci tattici, e trova il calcetto decisivo per la meta di Capuozzo.

Martin Page-Relo 7: Si conferma un po’ lento, ma gestisce il match e si mette in evidenza con il 50/22 al 27’.

Lorenzo Cannone 8,5: Man of the Match. Mette in campo un’ottima difesa, forza il tenuto per il 13-3, e come i suoi compagni è ottimo in mischia

Michele Lamaro 8: Come Cannone ottimo in difesa e in mischia, mette in campo la sua leadership.

Sebastian Negri 7,5: Come i suoi compagni di reparto, ottimo in mischia e benissimo in difesa.

Federico Ruzza 7: Vale lo stesso discorso dei compagni, forse ci si poteva aspettare qualcosa palla in mano da lui.

Niccolò Cannone 7,5: Il Galles lo soffre tantissimo nei punti d’incontro, ma si mette in mostra anche in mischia e fa la differenza.

Simone Ferrari 7,5: Come tutto il pack ottimo in mischia e in difesa, partita molto concreta

Giacomo Nicotera 7: Come tutto il pack ottimo in mischia e in difesa, ma un po’ troppo aggressivo, regala un paio di falli

Danilo Fischetti 7,5: Come una settimana fa, mette in campo una grandissima difesa e partecipa al dominio in mischia.