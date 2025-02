Sei Nazioni, l’Italia batte il Galles nella partita della sopravvivenza

Si è appena concluso allo stadio Olimpico di Roma il match valevole per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e in campo sono scese l’Italia di Gonzalo Quesada e il Galles di Warren Gatland. Una sfida che era già quasi uno spareggio per evitare il cucchiaio di legno tra due formazioni uscite sconfitte all’esordio. Ecco come è andata.

Parte in attacco il Galles, sotto una forte pioggia, e si rende subito pericoloso, con l’Italia che difende troppo vicino all’ovale, calcio al largo e non arriva la meta solo per pochi centimetri. Reagisce subito la squadra azzurra, obbliga a due infrazioni i britannici e al 6’ Tommaso Allan va da lontano sulla piazzola per il 3-0 iniziale. Fatica il Galles in touche, ma mantiene la gestione dell’ovale, anche se non concretizza. Aggressiva la difesa azzurra, che però ha bisogno di più possesso dopo un quarto d’ora dove ha lasciato l’iniziativa ai gallesi. E al 16’ fallo azzurro e va sulla piazzola Ben Thomas per il 3-3.

E al 20’ arriva la meta dell’Italia. Mischia sui 22 metri, palla a Paolo Garbisi, finta, calcetto al largo dove Capuozzo raccoglie in tuffo e schiaccia per il 10-3. Italia molto aggressiva, anche se spesso troppo falloso Nicotera e così Galles che mantiene il possesso. Al 26’, però, palla persa in avanti e 50/22 di Page-Relo che riporta in attacco l’Italia. Prova un drop difficile Garbisi, ma il calcio è corto. Poco dopo ottima difesa di Lorenzo Cannone, che forza il tenuto e al 29’ Allan torna sulla piazzola per il 13-3. Altro tenuto forzato da Cannone, altra occasione per l’Italia, ennesima infrazione britannica, ancora Allan sulla piazzola per il 16-3. Reagisce il Galles, si porta in attacco, ancora una volta calcetto pericoloso che Josh Adams non concretizza, ma touche offensiva per gli ospiti. Prova a sorprendere la difesa il Galles, ma attenti gli azzurri che portano fuori gli avversari. Altra chance gallese, fermata per un passaggio in avanti, ma difesa italiana che rischia mentre ci si avvicina al riposo. Ultimo fallo del Galles e Italia che va al riposo sul +13.

Tanto gioco al piede, con la pioggia battente, a inizio ripresa. Tanti errori nei calci da entrambe le parti, anche se poco alla volta è l’Italia a guadagnare un po’ di terreno. Al 45’, però, rischia grosso l’Italia, con Capuozzo che perde palla, Blair Murray scappa, calcia, ma Allan annulla in area di meta. Poco dopo gran placcaggio di Menoncello, tenuto forzato e Italia di nuovo in attacco, ma pallone subito perso. Continua, però, la pressione azzurra e Galles schiacciato nella sua metà campo. Al 52’ ennesimo fallo britannico, ancora Tommy Allan sulla piazzola, ma questa volta non trova i pali. Ancora un’infrazione, ancora Allan sulla piazzola al 55’, ma ancora un errore. Al 58’ nuovo fallo del Galles, questa volta va Page-Relo sulla piazzola da oltre metà campo e trova solo la traversa. E al 59’ il match virtualmente si chiude. Placcaggio di Josh Adams su Garbisi con scontro testa contro testa e cartellino giallo per l’ala gallese.

Gallesi veramente molto fallosi e al 60’ ennesimo giro in piazzola per Tommaso Allan per il 19-3. Insiste l’Italia, con Monty Ioane che sale in cattedra. Dopo un lungo dominio azzurro, al 69’ si riporta in attacco il Galles, che mette pressione agli azzurri vicino alla linea di meta e alla fine va in meta, ma viene annullata dal Tmo per un doppio movimento. C’era un vantaggio però, e dalla rimessa arriva la maul vincente con Wainwright per il 19-8. Ma è una fiammata, perché subito torna a premere l’Italia, torna a far fallo il Galles e al 73’ Tommaso Allan va per l’ottava volta sulla piazzola e azzurri che vanno sul 22-8. Chiude in attacco il Galles, con l’Italia che fatica, commette molti falli, arriva il cartellino giallo per Riccioni e poi arriva la meta di punizione per il Galles per il 22-15 e il giallo anche per Lamb al 79′. Si chiude con l’Italia che deve resistere 60 secondi e il Galles che deve risalire tutto il campo. E quando Zuliani forza il tenuto è festa azzurra.