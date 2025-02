Sei Nazioni, l’Inghilterra vince allo scadere. La Francia è spalle al muro

Si è appena concluso a Twickenham il secondo match del secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e in campo sono scese Inghilterra e Francia. Per i padroni di casa match da vincere obbligatoriamente dopo il ko subito a Dublino, mentre i Bleus cercavano il bis dopo la netta vittoria con il Galles. Ecco come è andata.

Subito pericolosa la Francia, che fa tanto possesso e con un paio di fiammate si rende subito pericolosa, anche se l’Inghilterra si salva. Insiste la squadra ospita e al 12’ fallo inglese, Tomas Ramos va sulla piazzola, ma a sorpresa non trova i pali. Tanto nervosismo in campo, tanta Francia in questo primo quarto di gioco, ma anche tanta difesa inglese che impedisce agli ospiti di mettere punti sul tabellone.

Prima chance inglese, che però non concretizza, fa fallo e sul contrattacco la Francia va a un passo dalla meta, ma sull’ultimo passaggio Dupont non controlla l’ovale e nulla di fatto. Poco dopo altra occasione e altro pallone perso dai Bleus. E alla fine, alla mezz’ora, crolla il muro inglese. Palla che dopo una lunga e confusa azione arriva a Dupont, che libera Louis Bielle-Biar­rey per la meta del 7-0. Ma arriva subito la reazione inglese, che va in attacco e dopo un’azione un po’ confusa arriva la meta di Ol­lie Lawrence per il 7-7 con cui poi si va al riposo.

Partenza di ripresa subito molto aggressiva da parte dei francesi, ma regge la difesa inglese che nega la marcatura. Tanti, troppi errori, dovuti anche al ritmo altissimo della partita e occasioni perse per entrambe le squadre. Si arriva, così, al 50’, quando un fallo inglese rimanda Ramos sulla piazzola per il 7-10. Tre minuti dopo altra occasione per i Bleus, calcetto in area di meta, ma Earl riesce ad annullare con un tuffo spettacolare. Soffre l’Inghilterra, anche in mischia chiusa, e al 54’ nuovo fallo e nuovo piazzato per Ramos per il 7-13. Ma la reazione inglese è spettacolare. Palla recuperata sul calcio d’avvio, un paio di passaggi, poi Fin Smith calcia al largo, dove c’è Tommy Freeman che salta, prende l’ovale e schiaccia per il 12-13, con l’errore di Marcus Smith dalla piazzola.

Ma è un botta e risposta, con la Francia che al 60’ costruisce subito una bellissima azione, tanti passaggi e alla fine l’ovale vola al largo, dove c’è Dami­an Pe­naud che si tuffa per il 12-18. Di nuovo reagisce l’Inghilterra, va vicino alla marcatura, ma alla fine arriva solo un fallo inglese e Marcus Smith dalla piazzola sbaglia e nulla di fatto. Ma al 70’ spinge l’Inghilterra, si mette a un metro dalla linea di meta e poi è Fin Baxter a schiacciare, con la trasformazione di Fin Smith per il 19-18. Ma, ancora una volta, quando la Francia cambia marcia non può nulla l’Inghilterra. E ancora una volta è Antoine Dupont a inventare e, alla fine, la palla arriva a un liberissimo Louis Bielle-Biar­rey che al 74’ marca il 19-25. Non è ancora finita, perché nuovamente l’Inghilterra si butta disperata in avanti, conquista una touche a 2’ dalla fine. E arriva la meta della vittoria, con la rimessa che vede poi muovere l’ovale fino a El­liot Daly e poi trasforma Fin Smith per il 26-25 finale.