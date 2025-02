Sci di fondo, i convocati dell’Italia per i Mondiali a Trondheim: Federico Pellegrino guida il gruppo tricolore

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 27 febbraio al 9 marzo i Mondiali di sci nordico terranno banco a Trondheim, in Norvegia. Sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica saranno le discipline coinvolte e si tratta della sesta volta nella storia che la rassegna mondiale si tiene sulle nevi norvegesi. I riferimenti passati sono a Oslo 2011, Trondheim 1997, Oslo 1982, 1966 e 1930.

Nello sci di fondo il numero totale di titoli assegnati sarà dodici, equamente distribuiti fra uomini e donne. In casa Italia si cercherà di dare il meglio possibile, nella consapevolezza che affrontare i “maestri” del Team Norge nella loro “tana” rappresenta una sfida molto complicata.

Come comunicato dalla FISI, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato i nomi dei convocati del Bel Paese sugli sci stretti nella competizione mondiale. Si tratta di 16 atleti, 6 donne e 10 uomini, che saranno impegnati nelle gare in territorio scandinavo. Di seguito i convocati:

CONVOCATI DELL’ITALIA

Squadra femminile

Federica Cassol

Anna Comarella

Martina Di Centa

Caterina Ganz

Maria Gismondi

Nadine Laurent

Squadra maschile

Elia Barp

Martino Carollo

Simone Daprà

Francesco De Fabiani

Davide Graz

Michael Hellweger

Dietmar Noeckler

Federico Pellegrino

Giovanni Ticcò

Paolo Ventura

Federico Pellegrino sarà sempre lui il riferimento azzurro, reduce dalla top-10 (settimo posto) della Sprint a Falun (Svezia), dal 13° posto nella 10 km a tecnica classica e dal 14° nella 20 km di Mass Start a tecnica libera in Scandinavia. Chiaramente, si spera in qualche colpa di coda anche dal resto della squadra, per proiettarsi con maggior fiducia all’anno venturo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CALENDARIO MONDIALI SCI NORDICO 2025

SCI DI FONDO

Giovedì 27 febbraio

10.00 Qualificazioni sprint tl maschile e femminile

12.30 Finali sprint tl maschile e femminile

Sabato 1° marzo

14.00 Skiathlon 20 km maschile

Domenica 2 marzo

14.00 Skiathlon 20 km femminile

Martedì 4 marzo

13.00 10 km tc maschile

15.30 10 km tc femminile

Mercoledì 5 marzo

11.00 Qualificazioni team sprint tc maschile e femminile

14.30 Finali team sprint tc maschile e femminile

Giovedì 6 marzo

13.00 Staffetta 4×7.5 km maschile

Venerdì 7 marzo

15.15 Staffetta 4×7.5 km femminile

Sabato 8 marzo

11.30 50 km tl mass start maschile

Domenica 9 marzo

11.30 50 km tl mass start femminile