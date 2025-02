Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Lara Malsiner il faro azzurro a Trondheim

Saranno sette gli azzurri (cinque donne e due uomini) impegnati a Trondheim da giovedì 27 febbraio a sabato 8 marzo in occasione dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2025. L’Italia verrà rappresentata in otto dei nove eventi della rassegna iridata, non potendo sicuramente prendere parte alla prova a squadre maschile su trampolino grande.

Il Presidente federale Flavio Roda ha ufficializzato oggi i nomi degli atleti convocati per il Mondiale, in cui spicca purtroppo l’assenza di Giovanni Bresadola dopo il grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo ai box da inizio stagione. In campo maschile verranno dunque schierati nella località norvegese Alex Insam (reduce da due top20 consecutive a Sapporo) e Francesco Cecon.

Gruppo decisamente più folto al femminile, con il punto di riferimento del movimento tricolore Lara Malsiner (tre volte tra le migliori 10 quest’inverno in Coppa del Mondo) affiancata da Annika Sieff, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner e Martina Zanitzer. Le speranze di medaglia sono prossime allo zero, ma l’Italia può ambire ad un piazzamento a ridosso della top5 nella gara individuale sul trampolino piccolo oltre che nelle prove a squadre.