Combinata nordica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 9 azzurri in gara a Trondheim

La FISI ha annunciato la lista dei convocati per i Campionati Mondiali di combinata nordica 2025, in programma a Trondheim da giovedì 27 febbraio a sabato 8 marzo. Sono nove gli azzurri che parteciperanno alla rassegna iridata sulle nevi norvegesi, in cui si disputeranno nel complesso sei eventi (tre maschili, due femminili e uno misto) con in palio le medaglie.

Italia che verrà rappresentata ai Mondiali preolimpici da cinque uomini e quattro donne: Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Iacopo Bortolas, Manuel Senoner (classe 2006) in campo maschile e Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Greta Pinzani (2005), Anna Senoner (2007) sul versante femminile.

Le possibilità di lottare per una medaglia sono quasi inesistenti (dal momento in cui Annika Sieff è passata dalla combinata al salto speciale), mentre un obiettivo più realistico è quello di avvicinare la top10 magari con Kostner nell’individual compact e con una tra Dejori e Gianmoena nella Gundersen individuale. Prime cinque posizioni difficili da raggiungere anche nelle prove a squadre.