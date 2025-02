Sci freestyle, Mikael Kingsbury vince ad Almaty e ipoteca la Coppa del Mondo di moguls. Stoccata di Johnson

Ad Almaty (Kazakhstan) è andata in scena l’ottava tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. Dopo un paio di passaggi a vuoto (era comunque stato secondo a Beidahu), il formidabile canadese Mikael Kingsbury è tornato a dettare legge e ha vinto di forza con il punteggio di 81.17. Il nordamericano ha regolando il sudcoreano Daeyoon Jung (79.08) e il giapponese Ikuma Horishima (77.82), imponendosi per la quinta volta in stagione nelle gobbe e conquistando la Sfera di Cristallo di specialità, visto che ha 177 lunghezze di vantaggio nei confronti di Horishima quando al termine manca soltanto l’appuntamento di Livigno.

Mikael Kingsbury ha ormai messo le mani anche sulla tredicesima Coppa del Mondo generale (quella che somma anche i punti delle dual moguls), visto che può fare affidamento su 241 lunghezze di margine nei confronti di Horishima a tre eventi dal termine di questa annata agonistica (domani le dual moguls sempre ad Almaty e poi la doppietta in Italia l’11-12 marzo, prima dei Mondiali). Nei fatti il 32enne è padrone indiscusso di questa disciplina dal 2012 e ha davvero una marcia in più rispetto all’intera concorrenza, tanto da risultare imbattibile per larghi tratti.

Tra le donne, invece, la statunitense Tess Johnson ha prevalso nel derby con Jaelin Kauf per appena due centesimi (77.68 a 77.66) facendo festa per la prima volta in stagione, mentre la giapponese Rino Yanagimoto (74.40) ha completato il podio regolando l’altra americana Kasey Hogg per 17 centesimi. La francese Perrine Laffont non era in gara e così Kauf ha potuto allungare in testa alla classifica generale, dove ora vanta 106 punti di margine nei confronti della transalpina. Kauf guida anche la graduatoria di specialità con sei punti di vantaggio nei confronti di Laffont.