Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Sprint Femminile. Sundling cerca un tris riuscito solo a Bjørgen

Nello sci di fondo, il primo dei dodici titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Sprint femminile. La competizione si svolgerà giovedì 27 febbraio ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la XIII volta. Il format è difatti entrato nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2001.

In questo 2025 si gareggerà a skating, situazione già verificatasi nel 2001, 2003, 2009, 2011, 2017 e 2019. Le altre edizioni si sono invece disputate in alternato, nel rispetto dell’alternanza della tecnica negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).

A oggi, sette diverse atlete, appartenenti a quattro differenti nazioni, hanno saputo vincere la Sprint mondiale. Fra di esse c’è anche un’italiana, Arianna Follis, trionfatrice nel 2009. La primatista in tema di successi è, invece, la norvegese Marit Bjørgen, impostasi ben 4 volte.

SPRINT FEMMINILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2001 ° – MANNINEN Pirjo (FIN)

2003 ° – BJØRGEN Marit (NOR)

2005 * – ÖHRSTIG Emilie (SWE)

2007 * – JACOBSEN Astrid (NOR)

2009 ° – FOLLIS Arianna (ITA)

2011 ° – BJØRGEN Marit (NOR)

2013 * – BJØRGEN Marit (NOR)

2015 * – BJØRGEN Marit (NOR)

2017 ° – FALLA Maiken C. (NOR)

2019 ° – FALLA Maiken C. (NOR)

2021 * – SUNDLING Jonna (SWE)

2023 * – SUNDLING Jonna (SWE)

° Skating / * Alternato

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

12 (7-1-4) – NORVEGIA

9 (3-5-1) – SVEZIA

4 (1-1-2) – FINLANDIA

3 (0-2-1) – STATI UNITI

3 (0-1-2) – SLOVENIA

2 (1-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – GERMANIA

1 (0-0-1) – RUSSIA

1 (0-0-1) – CANADA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2009 – ORO, FOLLIS Arianna

2011 – ARGENTO, FOLLIS Arianna

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) SUNDLING Jonna (SWE)

2) RIBOM Emma (SWE)

3) DAHLQVIST Maja (SWE)

SPRINT FEMMINILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Lillehammer

1. SUNDLING Jonna (SWE)

2. HÄGSTROM Johanna (SWE)

3. MYHRE Julie (NOR)

Davos

1. SUNDLING Jonna (SWE)

2. MYHRVOLD Mathilde (NOR)

3. MYHRE Julie (NOR)

Dobbiaco

1. DIGGINS Jessie (USA)

2. JOENSUU Jasmi (FIN)

3. FÄHNDRICH Nadine (SUI)

Engadina

1. SUNDLING Jonna (SWE)

2. SKISTAD Kristine Ståvas (NOR)

3. DAHLQVIST Maja (SWE)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

MONSORNO Nicole: DNQ – SF – QF – x

CASSOL Federica: x – QF – QF – x

GANZ Caterina: x – QF – DNQ – x

N.B. : la “x” indica assenza