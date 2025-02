Sci di fondo: Golberg batte tutti in volata nella 20 km di Falun, cinque italiani nei 20

Norvegia ancora al top nella 20 km a tecnica libera con partenza di massa di Falun. A vincere è Paal Golberg, che si gioca perfettamente la volata finale e riesce a portare a casa un successo molto pesante in quella che è l’ultima competizione a precedere i Mondiali di Trondheim. E, se questo 48’05″1 è la premessa, per la Norvegia si aprono scenari enormi nella rassegna iridata di casa.

L’unico a provare a spezzare il dominio è l’americano Gus Schumacher, che regge l’ultimo attacco del clan norge e quasi riesce a battere Golberg in volata, salvo poi cedere negli ultimi metri e terminare a tre decimi. Terzo Harald Oestberg Amundsen, che precede il vero autore dell’attacco decisivo, Andreas Fjorden Ree. Che, pur terminando a 2″3, a lungo sembra difficile da riagganciare, prima del ritorno di Schumacher e Golberg. Quinto Simen Hegstad Krueger a 7″1.

A completare la top ten Mika Vermuelen: l’austriaco è a 9″4. Più staccati lo svedese Edvin Anger a 15″7 e l’ottimo francese Victor Lovera a 16″4. Nono e decimo i finlandesi Iivo Niskanen e Remi Lindholm, rispettivamente a 16″6 e 17″1.

L’Italia, come non faceva da molto tempo, piazza cinque uomini tra i primi 20. Federico Pellegrino disputa una bella gara fin quasi al termine, staccandosi solo nel finale come Davide Graz: per loro 14° e 15° posto a 34″2 e 34″7. Più indietro fanno bene Simone Daprà, Paolo Ventura ed Elia Barp, rispettivamente 16° a 1’00″2, 17° a 1’00″7 e 19° a 1’21″8. Più lontano Giovanni Ticcò, 49° a 3’03″8.