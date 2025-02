Sci di fondo: Ebba Andersson conquista Falun nella 10 km tc, Ganz nelle 20

Si è chiusa la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli andata in scena a Falun, in Svezia. A vincerla, da profeta in patria, Ebba Andersson, che fondamentalmente domina la seconda metà di gara e porta a casa il successo in 28’49″3, prendendosi una gran bella soddisfazione in un anno per lei non sempre fortunat.

Alle sue spalle la norvegese Heidi Weng, che termina a 17″8 e che precede la tedesca Victoria Carl, inizialmente in grado di creare davvero parecchio scompiglio prima di terminare a 28″7. A completare la top 5 l’americana Jessie Diggins a 37″3 e l’austriaca Teresa Stadlober a 55″6.

Sesta posizione per la tedesca Katharina Hennig a 1’01″2: precede la svedese Linn Svahn con 1’04″1 di ritardo. Tutto il resto della top ten è finlandese, con Krista Parmakoski a 1’06″3, Jasmi Joensuu a 1’06″4 e Kerttu Niskanen a 1’11″6.

In casa Italia buona performance di Caterina Ganz, che conduce una gara di livello da metà classifica e chiude a 1’48″7 da Andersson. Più indietro le altre azzurre: 35a Maria Gismondi a 2’53″7, 37a Anna Comarella a 2’57”, 41a Federica Cassol a 3’08″9, 47a Nadine Laurent a 3’20″3. Non partite la norvegese Astrid Oeyre Slind (assenza pesantissima) e le ceche Tereza Beranova e Barbora Antosova.