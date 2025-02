Sci di fondo, Gabriele Matli argento nella 20 km Mass Start a tecnica classica dei Mondiali juniores 2025

Belle notizie arrivano dai Mondiali juniores di sci di fondo che si stanno tenendo a Schilpario, in provincia di Bergamo. Gabriele Matli ha conquistato la medaglia d’argento nella 20km in tecnica classica con partenza in linea. Il diciannovenne ossolano si è reso protagonista di una prestazione rimarchevole, chiudendo in piazza d’onore, immediatamente alle spalle del norvegese Lars Heggen, vincitore in 51’12″21, con un vantaggio di 9″1 sul nostro portacolori.

Una prova di qualità e carattere del giovane Matli, costretto a cedere solo nel finale al cospetto del rivale scandinavo. Tuttavia, l’atleta tricolore si è tolto la soddisfazione di precedere allo sprint l’altro norvegese Leopold Strand, terzo a 9″4. Una medaglia pesante, essendo la prima della spedizione nostrana a Schilpario.

La soddisfazione del podio di Gabriele è da associare anche ai piazzamenti degli altri azzurri in questa Mass Start. Davide Negroni ha concluso, infatti, in sesta posizione a 1’01″, mentre Marco Pinzani si è classificato subito dietro in settima piazza con un gap di 1’16″8. Il quarto azzurrino della serie è stato Federico Pozzi, nono a 1’45″4.

Nella gara femminile ottimo quinto posto per Beatrice Laurent. La piemontese ha terminato con un ritardo di 1’04″8 dalla norvegese Milla Grosber Andreassen, la migliore con il tempo di 57’36″1. Norvegia a far festa, visto anche l’argento di Hanna Angesater Sørbye. Sul terzo gradino del podio troviamo la canadese Alison Mackie (+31″3). Bene anche Marit Folie (nona a 2’55″3), mentre più attardate Marie Schwitzer 19ª a 4’15″2 e Romina Bachmann 28ª a 5’50″2.