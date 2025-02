Sci di fondo, dominio norvegese nelle sprint tc ai Mondiali Junior. Azzurri fuori in semifinale

Va in archivio con una prestazione corale impressionante della Norvegia la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali Junior e Under 23 di sci di fondo 2025, in corso di svolgimento sulle nevi bergamasche di Schilpario. Day-1 in cui si è disputata la sprint maschile e femminile in tecnica classica riservata agli juniores, mentre domani toccherà agli U23.

Tripletta norvegese tra le ragazze con il trionfo di Malin Hølsveen davanti a Iselin Drivenes e Milla Andreassen, che hanno preceduto in finale la canadese Alison Mackie e la statunitense Sammy Smith. Eliminate in semifinale le migliori azzurre Beatrice Laurent e Marit Folie, che chiudono la classifica assoluta rispettivamente in settima e nona posizione, mentre Romina Bachmann e Marie Schwitscher sono uscite di scena in batteria.

Norvegia che detta legge anche nella gara maschile con il successo di Filip Skari in volata sul compagno di squadra Lars Heggen, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dallo svizzero Isai Näff. Italia distante dalla lotta per le medaglie con Gabriele Matli eliminato in semifinale e Tommaso Cuc che non è riuscito a superare lo scoglio delle batterie.